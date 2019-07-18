Выдал паводок: Кузбассовца нашли в иркутской тайге после 24 лет розыска

72-летнего жителя кузбасского города Таштагола, который 24 года находился в розыске за покушение на двойное убийство, обнаружили среди пострадавших от паводка в Иркутской области.

Преступление было совершено в ноябре 1995-го. По версии следствия, мужчина пришел к бывшей сожительнице и предложил снова жить вместе. Но та от предложения отказалась наотрез: гражданский муж неоднократно поднимал на нее руку. Разозлившись, незваный гость схватился за нож. Сначала ударил женщину, потом ее шестилетнюю дочь, а после решил наложить на себя руки. Соседи, услышав крики, вызвали милицию. Потерпевших госпитализировали. Девочку и ее мать врачам удалось спасти. А злоумышленник при первой возможности сбежал из больницы и покинул Кузбасс. По горячим следам его не нашли.

- Подозреваемого задержали совсем недавно в Иркутской области, - рассказала официальный представитель СУ СК по Кемеровской области Надежда Ананьева. - Все эти годы он скрывался в тайге без документов, жил охотничьим промыслом. А нынешним летом вместе с другими пострадавшими от паводка попал в больницу. То, что он значится в федеральном розыске, выяснилось при оформлении документов.

Таштагольца задержали и доставили на малую родину. Ему предъявлено обвинение по статье 102 УК РФСР (покушение на убийство двух лиц). Фигуранта уголовного дела суд заключил под стражу. Мужчина, которого ждет психолого-психиатрическая экспертиза, признался следователю, что все эти годы считал сожительницу и ее дочь погибшими.