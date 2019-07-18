Больше ста туристов поднялись на Столовую гору в Ингушетии

В Ингушетии состоялось ставшее уже традиционным ежегодное массовое восхождение на Столовую гору.

Его участниками стали жители самой республики, а также гости из других регионов страны. Как рассказали в региональном министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации, на этот раз группа состояла из 150 человек, в том числе приехавших из соседних республик, а также Москвы.

На подъем у туристов ушло девять часов. Наградой им стал изумительный вид, открывшийся с вершины, высота которой три тысячи метров над уровнем моря.

В древности Столовая гора считалась в ингушском народе священной. Каждый год на ее "макушке" проходили национальные обряды и праздники. Не случайно именно там расположено древнее святилище Мят-Сели. Кстати, первое современное массовое восхождение на Столовое гору было совершено более десяти лет назад.

После трудного пути восходители отведали на природе блюда национальной кухни ингушей.