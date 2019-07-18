В Ингушетии нашли следы переднеазиатского леопарда

Как сообщил директор заповедника "Эрзи" Ахмед Мержоев, информация направлена в Минприроды России. Рассматривается вопрос о включении Ингушетии в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда.
Раньше территория республики была его историческим местом обитания. Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопардов в мире. На территории России на воле его особи были замечены несколько лет назад в Северной Осетии.
В Ингушетии также выявлены новые для заповедной территории и в целом республики виды споровых растений, всего более 50 (!). Составлен список растений, рекомендуемых для включения в новое издание Красной книги Ингушетии.
В 2019 году на территории "Эрзи" зафиксировано 575 видов беспозвоночных животных и более 1000 видов сосудистых растений.