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18.07.2019 14:22
Проект: В регионах

В Ингушетии нашли следы переднеазиатского леопарда

Текст: Алена Ларина (Магас)
На территории государственного природного заповедника в Ингушетии обнаружены следы редкого хищника - переднеазиатского леопарда, который считается исчезнувшим в этом регионе видом.
Фото: Ольга Максимова/РГ Фото: Ольга Максимова/РГ
Фото: Ольга Максимова/РГ

Как сообщил директор заповедника "Эрзи" Ахмед Мержоев, информация направлена в Минприроды России. Рассматривается вопрос о включении Ингушетии в федеральную программу по репродукции переднеазиатского леопарда.

Фото: Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РИ
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Раньше территория республики была его историческим местом обитания. Переднеазиатский леопард - один из крупнейших подвидов леопардов в мире. На территории России на воле его особи были замечены несколько лет назад в Северной Осетии.

В Ингушетии также выявлены новые для заповедной территории и в целом республики виды споровых растений, всего более 50 (!). Составлен список растений, рекомендуемых для включения в новое издание Красной книги Ингушетии.

В 2019 году на территории "Эрзи" зафиксировано 575 видов беспозвоночных животных и более 1000 видов сосудистых растений.

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