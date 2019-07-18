В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного

Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии признал виновными четверых экс-полицейских районного ОМВД. Они обвинялись в превышении должностных полномочий, применении насилия с причинением тяжких последствий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Согласившись с мнением государственного обвинителя, суд признал злоумышленников виновными в инкриминируемых преступлениях и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет до 5 лет 10 месяцев.

Подсудимые будут отбывать срок в колонии строгого режима. Кроме того, их лишили права занимать должности в органах внутренних дел.

По данным следствия, подсудимые, являясь сотрудниками ОМВД России по Усть-Джегутинскому району, 3 февраля 2014 года, требовали от задержанного признать свою вину в совершении разбойного нападения. Допрос с применением насилия проходил в здании районного отдела полиции. В результате жестокого избиения потерпевший скончался.

Напомним, в марте 2017 года, троих из этих полицейских суд признал непричастными к совершенному преступлению. Однако после рассмотрения апелляции, представленной гособвинением, незаконный приговор был отменен, а уголовное дело направленно на новое судебное рассмотрение.

В этот раз все четверо были взяты под стражу в зале суда.