В Осетии началось строительство трассы Владикавказ - Моздок

В Северной Осетии стартовало строительство автодороги, которая соединит Владикавказ и Моздок. Создание этой трассы имеет огромное значение не только для республики, но и для всего Северного Кавказа, поскольку станет транспортной артерией, соединяющей регионы юга России через Военно-Грузинскую дорогу с республиками Закавказья. А для Осетии значение дороги и вовсе трудно переоценить, поскольку она соединит два района республики, которые остро в этом нуждаются.

17 июня в закладке первого камня в основании новой трассы приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, зампред правительства республики Русланбек Икаев, председатель Комитета дорожного хозяйства РСО - Алания Тариэль Солиев, а также представители общественности и СМИ.

Исторические данные свидетельствуют о том, что еще в ХIХ веке в Российской империи нулевой километр Военно-Грузинской дороги начинался от Моздока, что говорит о первостепенном значении этого участка трассы от Моздока до Владикавказа. Но в конце XX века дорога пришла в запустение. Последние 25 лет она не эксплуатируется. Это немедленно повлияло на экономические, социальные и демографические показатели Моздокского района Северной Осетии. С 1991 года там на 95 процентов от прежних объемов упало промышленное производство, а на 61 процент - сельское хозяйство. На 12 процентов снизилось число коренного русского и на 5,8 процента - осетинского населения. Одной из главных причин всех этих процессов являлось отсутствие транспортной артерии, которая обеспечивала бы экономическую связь Моздока с остальной частью республики, являвшейся потребителем всей производимой в районе продукции. Не имея возможности сбыта, заводы и предприятия начали закрываться, население - уезжать в другие города.

В течение четверти века между Моздоком и Владикавказом не существовало прямой дороги. Это было огромной проблемой. Чтобы добраться из одного города в другой, нужно было ехать по трассам через территорию соседних Кабардино-Балкарии или Ингушетии, делая крюк более чем 100 километров.

Обновленная (а фактически построенная заново) дорога будет протяженностью всего 57,3 километра и пройдет мимо таких населенных пунктов, как Батако, Хурикау, Малгобек. Трасса будет иметь капитальное асфальтобетонное покрытие и две полосы движения шириной по 3,5 метра. Время в пути от Владикавказа до Моздока сократится до 40-50 минут.

Власти республики прогнозируют немедленный экономический эффект после введения трассы в эксплуатацию. Многократно увеличатся грузопоток и товарообмен между столицей республики и Моздокским районом, проще будет передвигаться и самим жителям. Но главное - автодорога окажется кратчайшим путем от регионов юга России - к Грузии, а также республикам Закавказья. Одновременно тут затрагиваются и вопросы безопасности страны, потому что новая транспортная магистраль будет самым удобным путем переброски войск или их снабжения. Учитывая все это, трасса Хурикау - Малгобек - Моздок (от Владикавказа к Моздоку) имеет, без преувеличения, стратегическое значение.

На строительство дороги в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 344,5 миллиона рублей. Из них 333,5 миллиона будет выделено из федерального бюджета. В 2020 году на создание этой трассы заложено 1,8 миллиарда рублей, их которых 1,7 также поступит из казны государства.