Балтийская коса под Калининградом пострадала из-за утечки нефти

В Калининградской области произошел разлив нефтепродуктов в районе Балтийской косы - узкого полуострова, отделяющего Калининградский залив от Балтийского моря. Специалисты зафиксировали нефтяные выбросы на двухкилометровом участке побережья, сообщает администрация Балтийского городского округа.

По информации муниципалитета, причиной ЧП стала утечка нефтепродуктов из танкера, принадлежащего архангельской компании. Он находится на якорной стоянке в акватории внешнего рейда морского порта Балтийска.

В воду, по сведениям капитана судна, попало 0,4 кубических метра топлива. Спасатели выставили плавучие заграждения, но удержать нефтяное пятно не удалось из-за сильного ветра.

Сегодня утром на косу, отделенную от Балтийска небольшим проливом, переправились специалисты управления ГО и ЧС администрации городского округа и эколог. Масштаб происшествия и объем ущерба еще предстоит оценить.