Эрмитаж предупредил о сайтах-мошенниках

Государственный Эрмитаж предупредил посетителей, что единственным официальным сайтом музея является www.hermitagemuseum.org. Об этом сообщает официальный сайт Эрмитажа.

В предупреждающей информации говорится, что в последнее время участились случаи создания сайтов-клонов прославленного музея. Они имеют очень похожие названия адресов и в ряде случаев даже содержат скопированное оформление страниц.

Музей уведомляет, что покупка билетов на таких мошеннических сайтах может обернуться для посетителей большими неприятностями. Адреса сайтов-клонов зачастую отличаются от правильного адреса всего одним или несколькими знаками, поэтому надо быть очень внимательным при покупке электронных билетов, чтобы не стать жертвой аферистов или перекупщиков.

Билеты в Эрмитаж через интернет следует приобретать только на официальном сайте музея.