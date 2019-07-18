Книжная ярмарка пройдет в Санкт-Петербурге

Новости

У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем 17:49
Парикмахер назвала 13 грубых ошибок при расчесывании волос 17:45
Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних 17:44
Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом 17:40
Сериал "Сплетница" перезапустят 17:33
Матвиенко: Взаимное признание виз с Беларусью - вопрос ближайшего будущего 17:32
В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах 17:27
В Греции нашли неизвестно как построенную гигантскую древнюю пирамиду 17:20
Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области 17:13
На Алтае подростка осудили за убийство двоих строителей 17:11
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше 17:08
Lada Xray Cross "для города": видео и новые фото 17:00
Экс-форварда "Ливерпуля" наказали за игру на тотализаторе 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 18:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Книжная ярмарка пройдет в Санкт-Петербурге

Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Книжная ярмарка "Букинисты на Фонтанке", Санкт-Петербург, 19-21 июля
Книжная ярмарка в Петербурге - своеобразное продолжение парижской традиции. Только вместо Сены букинисты соберутся на Фонтанке. Фото: Предоставлено галереей искусств KGallery Книжная ярмарка в Петербурге - своеобразное продолжение парижской традиции. Только вместо Сены букинисты соберутся на Фонтанке. Фото: Предоставлено галереей искусств KGallery
Книжная ярмарка в Петербурге - своеобразное продолжение парижской традиции. Только вместо Сены букинисты соберутся на Фонтанке. Фото: Предоставлено галереей искусств KGallery

И без того очаровательная набережная Фонтанки под конец недели станет еще уютнее: прямо у воды впервые появится книжный развал.

В течение трех дней петербуржцы и гости Северной столицы смогут бродить среди потертых корешков под открытым небом и уж наверняка найдут для себя что-то любопытное. По крайней мере, организаторы - галерея искусств KGallery и букинисты города - уверяют, что для ярмарки отобрали совершенно особые экземпляры. Это, например, лучшие из лучших советских изданий художественной и гуманитарной литературы, альбомы по искусству, биографии и мемуары, а еще репродукции картин и, конечно, любимые многими коллекционерами (да и просто поклонниками ретро) старые открытки. А кому-то даже повезет приобрести редкие диковинки из профессорских квартир и частных коллекций.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Беларусь примет участие в международной книжной ярмарке на ВДНХ

Цены при этом обещают вполне доступные, но будьте готовы к тому, что, отправляясь с целью "просто посмотреть", с пустыми руками вы все равно вряд ли вернетесь. Во-первых, что-то из представленного многообразия можно будет забрать бесплатно. А во-вторых, если у вас самих завалялись дома кое-какие книжно-журнальные раритеты, их можно будет обменять на что-то другое.

- Для нас важно, чтобы старые издания обрели новый дом. Желтые страницы, вклейки и вкладыши с опечатками, запах "как в библиотеке" - это все о старых книгах, они - другие. Сегодня таких не встретить на полках книжных магазинов, многие из них никогда не будут переизданы, в то время как они несут в себе огромную культурную ценность и по содержанию, и по облику. Любовь к ним объединяет разные поколения, - объясняют идею устроители.

Вообще же, "Букинисты на Фонтанке" - это еще и своеобразная отсылка к знаменитой французской традиции: Париж невозможно представить без букинистов, торгующих на берегу Сены, а в Петербурге, который без книг и не Петербург вовсе, течет Фонтанка. Так когда еще, как не в разгар июля, устроить свой собственный книжный развал на берегу реки?

Ярмарку будет сопровождать насыщенная дополнительная программа: гостей ждут открытые лекции и дискуссии, посвященные книготорговле и букинистике, книжной графике и книге как предмету искусства.

Фото: Александр Кузнецов
В музее-усадьбе Достоевских сварили липовое варенье

Но и это еще не все. В день открытия книжных лавок в KGallery представят выставку "Безымени" - это экспозиция, собранная из работ неизвестных художников ХIХ-ХХ веков. Сам временной промежуток полон интересного: творчество художников-передвижников, объединения "Мира искусства", символистов, мастеров русского авангарда, советского официального и неофициального искусств - все это можно будет увидеть, но без указания авторства. Что, впрочем, делает выставку только интереснее - загадки любят все.

Ярмарка развернется у дома номер 24 по набережной Фонтанки, буквально напротив Михайловского замка и в пешей доступности от Летнего сада . Посетить развал можно будет с 12.00 до 19.00.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе