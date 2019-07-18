Книжная ярмарка пройдет в Санкт-Петербурге

Книжная ярмарка "Букинисты на Фонтанке", Санкт-Петербург, 19-21 июля

И без того очаровательная набережная Фонтанки под конец недели станет еще уютнее: прямо у воды впервые появится книжный развал.

В течение трех дней петербуржцы и гости Северной столицы смогут бродить среди потертых корешков под открытым небом и уж наверняка найдут для себя что-то любопытное. По крайней мере, организаторы - галерея искусств KGallery и букинисты города - уверяют, что для ярмарки отобрали совершенно особые экземпляры. Это, например, лучшие из лучших советских изданий художественной и гуманитарной литературы, альбомы по искусству, биографии и мемуары, а еще репродукции картин и, конечно, любимые многими коллекционерами (да и просто поклонниками ретро) старые открытки. А кому-то даже повезет приобрести редкие диковинки из профессорских квартир и частных коллекций.

Цены при этом обещают вполне доступные, но будьте готовы к тому, что, отправляясь с целью "просто посмотреть", с пустыми руками вы все равно вряд ли вернетесь. Во-первых, что-то из представленного многообразия можно будет забрать бесплатно. А во-вторых, если у вас самих завалялись дома кое-какие книжно-журнальные раритеты, их можно будет обменять на что-то другое.

- Для нас важно, чтобы старые издания обрели новый дом. Желтые страницы, вклейки и вкладыши с опечатками, запах "как в библиотеке" - это все о старых книгах, они - другие. Сегодня таких не встретить на полках книжных магазинов, многие из них никогда не будут переизданы, в то время как они несут в себе огромную культурную ценность и по содержанию, и по облику. Любовь к ним объединяет разные поколения, - объясняют идею устроители.

Вообще же, "Букинисты на Фонтанке" - это еще и своеобразная отсылка к знаменитой французской традиции: Париж невозможно представить без букинистов, торгующих на берегу Сены, а в Петербурге, который без книг и не Петербург вовсе, течет Фонтанка. Так когда еще, как не в разгар июля, устроить свой собственный книжный развал на берегу реки?

Ярмарку будет сопровождать насыщенная дополнительная программа: гостей ждут открытые лекции и дискуссии, посвященные книготорговле и букинистике, книжной графике и книге как предмету искусства.

Но и это еще не все. В день открытия книжных лавок в KGallery представят выставку "Безымени" - это экспозиция, собранная из работ неизвестных художников ХIХ-ХХ веков. Сам временной промежуток полон интересного: творчество художников-передвижников, объединения "Мира искусства", символистов, мастеров русского авангарда, советского официального и неофициального искусств - все это можно будет увидеть, но без указания авторства. Что, впрочем, делает выставку только интереснее - загадки любят все.

Ярмарка развернется у дома номер 24 по набережной Фонтанки, буквально напротив Михайловского замка и в пешей доступности от Летнего сада . Посетить развал можно будет с 12.00 до 19.00.