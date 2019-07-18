Матвиенко: Скоростная магистраль сделает Россию и Беларусь еще ближе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко поддержать проект строительства скоростной железнодорожной магистрали между столицами двух государств. Лидеры РФ и РБ приняли участие в пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

Глава Совфеда отметила, что участие глав государств в мероприятии "не только придает новое качество и содержание региональному взаимодействию, но и поставило форум в ряд важнейших политических событий российско-белорусской повески дня".

Спикер уверена, что внимание президентов играет большую роль в реализации совместных проектов. Она попросила Путина и Лукашенко помочь воплотить в жизнь один из них - строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей между Москвой и Минском, Санкт-Петербургом и Минском.

По ее словам, проект был поддержан на заседании президиумов Академий наук России и Беларуси, а также имеет достаточно серьезное обоснование.

Реализация проекта будет иметь очевидные экономические выгоды, а также "существенно сократит время поездок между Москвой и Минском, сейчас это почти 10 часов", подчеркнула Матвиенко.

"Мы надеемся, что вы рассмотрите этот проект, и мы станем еще ближе", - заключила она.