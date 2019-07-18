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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обсудил с Медведчуком урегулирование на Украине

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге президент России провел отдельную встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и заявил о важности прямых переговоров Киева и самопровозглашенных республик. Москва будет сотрудничать с любой политической силой для восстановления полноформатных отношений двух стран, подчеркнул он.

Украинский политик поделился впечатлениями от посещения Европарламента.

"Я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план, вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий.... который воспроизводит Минские соглашения", - сказал он. "Это была очень интересная встреча", - оценил он.

На ней присутствовали вновь избранные представители западных стран. План позволит изменить ситуацию к лучшему и наконец в полной мере реализовать Минские соглашения, уверен Медведчук.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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"Мы это называем вернуть Донбасс Украине и Украину на Донбасс", - сказал он.

По словам Медведчука, было очень много вопросов, которые касались взаимоотношений России и Украины, и все это сопровождалось желанием и решимостью сделать так, чтобы "мир на Украине наступил и боевые действия на юго-востоке моей страны были прекращены". Причем интерес был не искусственным, а разговор искренним и продуктивным. Депутаты Европарламента отмечали, что произошел момент, когда покончили с монополией партии войны, партией Порошенко давать информацию в отношении происходящего на Украине. Парламентарии услышали точку зрения другой части страны - партии мира.

Как рассказал Медведчук, одна из программных задач его политструктуры - восстановление полноформатных отношений с Россией. Он встречался с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, руководством "Единой России", Госдумы, "Газпрома". Была достигнута договоренность в случае прямых поставок газа о снижении цены на 25 процентов. Это тот вариант, который улучшит ситуацию в украинском ЖКХ. Но, к сожалению, возбуждаются уголовные дела, радикалы активно действуют, но работа по восстановлению отношений с Россией продолжается, сказал он.

Телефонный разговор президентов России и Украины был воспринят с надеждой очень многими, отметил Медведчук. 70 процентов граждан считают, что для вопросов мира и взаимного освобождения граждан нужны прямые переговоры; а 55 процентов выступают за то, чтобы Владимир Зеленский вступил в переговоры с представителями Донецка и Луганска. И около 80 процентов хотят мира, прекращения боевых действий.

"Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе..., - весьма позитивное дело. И мы это всячески приветствуем, - сказал Владимир Путин. - То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении".

"Вопрос полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас очень важен, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - заявил Путин.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах​​​. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал он. "Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями этих республик", - продолжил президент.

Ведь ни один конфликт в мире не решался без переговоров конфликтующих сторон.

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", - заверил он.

Еще Путин поблагодарил Медведчука за усилия на протяжении последних лет, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон.

"В ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей. Нет ничего важнее, с точки зрения функционирования любых политических сил, если их работа приводит к положительным результатам в судьбах конкретных людей, конкретных семей", - заключил он.

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