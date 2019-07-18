Путин предложил Лукашенко совместную подготовку стран к Олимпиадам

Беларусь для России - ближайший союзник и стратегический партнер, заявил Владимир Путин на форуме регионов двух стран в Санкт-Петебурге. Президент РФ предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко совместную подготовку сборных двух стран к Олимпийским играм.

В прошлом году товарооборот вырос почти на 10% и достиг 30,5 миллиардов долларов. "На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии. При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику - почти четыре миллиарда долларов", - отметил президент РФ. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений.

Форум посвящен формированию единого культурного и гуманитарного пространства - это важная задача, считает Путин. И все есть для того, чтобы ее решить. Общая история, прочные культурные и духовные связи, общие успехи. Президент РФ призвал сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, оказывать поддержку ветеранам. Весь 2020 год в России станет годом Памяти и Славы.

Прорабатывается возможность выделения дополнительных бюджетных мест для граждан Беларуси в университетах России, объявил Путин. Для упрощения поступления в 2020 году в Минске планируется проведение ЕГЭ. И такая практика может быть распространена и на другие белорусские города.

Поздравив Лукашенко с успешным проведением Европейских игр в Минске, российский лидер предложил расширить практику использования спортивной инфраструктуры для совместной подготовки атлетов к Олимпиадам.

"Если мое выступление в чем-то повторит тезисы президента России, это не плагиат. Это говорит о том, что мы порой одинаково думаем. Я искренне рад возможности встретиться с вами в культурной столице России - в славном, любимом мною Ленинграде", - заявил Лукашенко. "Это тоже совпадает", - прокомментировал Путин под апплодисменты зала. "Город выполнял и выполняет ныне функцию культурной интеграции наших стран и народов", - добавил белорусский президент.

"Нам нечего стыдиться за свою историю. Мы ее должны свято оберегать. Потому что это наше величайшее достояние. Когда нас на Западе критикуют - раньше больше, сейчас немножко меньше - я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории, а мы еще от той тяжелой войны за семь десятилетий не восстановились, поэтому поаккуратнее с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим порой необоснованно в наш адрес", - сказал Лукашенко.