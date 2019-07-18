В Череповце представили новый туристический маршрут. Путешественники смогут увидеть металлургический комбинат и своими глазами понаблюдать за процессом рождения стали.

Начинается экскурсия в музее металлургической промышленности под открытым небом. Здесь представлено оборудование, которое используется в производстве чугуна, стали, проката: чугуновоз, сталеразливочный ковш, прокатная клеть и другие агрегаты. Причем выстроены машины и механизмы по цепочке производства металлопродукции.

Следующее направление - специально построенная смотровая галерея. Ее размеры - тридцать на сорок метров, высота - десять метров. Людям не нужно заходить в цех, переодеваться. Они подъедут на автобусе и поднимутся на закрытую площадку и оттуда понаблюдают за работой металлургов на стане горячей прокатки. Металл, который выпускают здесь, используют в том числе в автомобилестроении, машиностроении, ТЭК и других отраслях промышленности. С площадки открывается обзорный вид на один из этапов проката. Именно в этом цехе можно почувствовать всю мощь металлургии.

Следующей точкой на маршруте с обзорной галереей может стать доменная печь "Северянка" - крупнейшая в Европе. Ее запустили 12 апреля 1986 года. И все это время она остается самой большой печью в мире.