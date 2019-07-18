В Эрмитаже покажут итальянскую коллекцию маркиза Кампаны

Выставка "Мечты об Италии. Коллекция маркиза Кампаны", Эрмитаж, 17 июля - 20 октября

Выставка устроена совместно с Лувром и включает более 400 экспонатов. Впервые за 160 лет зрителям представили коллекцию, составлявшую некогда гордость Музеума - так называлось собрание экспонатов (около 12 000 артефактов - античные вазы, бронза, античная скульптура, ренессансная и средневековая живопись), которые в середине XIX века объединил в своей коллекции итальянский маркиз Джованни Пьетро Кампана (1809 -1880).

Он был удивительным любителем искусства: мало того, что значительно преумножил скромную коллекцию своих отца и деда, скупая произведения древности, так еще и сам в течение тридцати лет проводил раскопки в Риме, области Лацио и этрусских городах Вейи и Черветери. Сделав там несколько археологических открытий, он дополнил коллекцию настоящими шедеврами. Формирование собрания, его небывалая энциклопедичность сделали Музеум гордостью Италии. Однако в 1857 году Кампана, который занимал ключевую финансовую должность в Риме - директор ссудной кассы Монте-ди-Пьета, - был обвинен в растрате. Коллекцию конфисковали и выставили на продажу. Часть ее приобрел Александр II, обогатив собрание Эрмитажа произведениями античного искусства. Впоследствии значительная часть сокровищ Кампаны, что приобрел император, была продана Наполеону III и передана в Лувр, а часть коллекции разошлась по музеям мира…

Экспозиция, созданная сотрудниками Эрмитажа и Лувра, в значительной мере воссоздает представление о Музеуме - именно о том, как артефакты располагались в коллекции Кампаны. Устроители в данном случае ориентировались на каталог Cataloghi Campana, изданный в 1858 году: согласно ему вся коллекция делилась на 12 классов. Восемь - объединяли предметы античности, а остальные четыре - живопись, майолику, скульптуру от Ренессанса до Нового времени.

На нынешней выставке центральным экспонатом, мимо которого не может равнодушно пройти ни один зритель, стала огромная бронзовая кисть руки раза в полтора выше человеческого роста. Она принадлежала некогда статуе Константина, которая хранится в Капитолийских музеях, однако в коллекции Кампаны находился указательный палец от этой руки, который впоследствии оказался в Лувре. При подготовке к выставке исследователи убедились, что это две части одного целого. И объединили их.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, главные шедевры выставки - коллекция греческих ваз. Чернолаковая "Царица ваз" - желобчатая гидрия с рельефным рисунком на плечиках, запечатлевшим древнегреческих богов и богинь, - произведение, рядом с которым замирает сердце.

А еще нельзя в очередной раз не восхититься грандиозной статуей Юпитера - в Эрмитаже ее не трогали с места даже во время блокады.

В прошлом году выставка с большим успехом прошла в Лувре. В планах организаторов - показать этот проект и в Капитолийских музеях, но пока это только намерения.