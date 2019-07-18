В Калининграде эвакуировали посетителей нескольких ТЦ

В Калининграде эвакуировали посетителей торгового центра "Плаза", расположенного в центре города. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказал очевидец события.

По его словам, инцидент произошел в районе полудня. Рядом с ТЦ дежурили машины скорой помощи, пожарной службы, сотрудники полиции. Эвакуации, по информации ТАСС, прошли еще в двух калининградских торговых центрах - "Европе" и "Калининском".

Как сообщили в региональном управлении МЧС, об учениях спасателей речи не идет, подобные мероприятия на сегодня запланированы не были. Предоставить информацию об инцидентах в калининградской полиции нам пообещали позже.