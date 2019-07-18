В Новгородской области опробуют систему tax free

Правительство РФ внесло изменения в программу реализации пилотного проекта по внедрению так называемой системы tax free.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Редактированию подверглось постановление правительства РФ от 6 февраля 2018 года № 105.

Документ регламентирует механизм компенсации физическим лицам - гражданам иностранных государств, сумму налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

В список регионов, участвующих в реализации пилотного проекта, добавлена Новгородская область. В него также включены Мордовия, Татарстан, Краснодарский край, Волгоградская, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Самарская и Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург.

Постановлением также утвержден перечень мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных подразделений, в отношении которых действует система tax free. Теперь в этот список попал и город Великий Новгород.

Реализация пилотного проекта началась в апреле 2018 года, а в полном объеме постановление правительства вступило в силу с 1 октября 2018 года. Отечественная система tax free имеет свои особенности. Так, она не действует в отношении спиртных напитков и табачной продукции, то есть подакцизных товаров.

Иностранные туристы имеют право на компенсацию в размере НДС на покупки от 10 тысяч рублей, причем возмещение можно получить как наличными, так и переводом на банковский счет.