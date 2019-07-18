Новости

Тегеран не подтвердил потерю "сбитого ВМС США" дрона 23:55
В Совфеде раскритиковали предложение обмена Вышинского на Сенцова 23:36
Инну Чурикову увезла со спектакля "скорая" 23:31
Инна Чурикова получила травму, упав во время спектакля 23:18
Пресекая преступление, московский полицейский ранил двоих подозреваемых 23:16
Серена Уильямс признана самой стильной спортсменкой 2019 года 23:02
Лавров: РФ готова договариваться о поставках газа по украинскому маршруту 22:45
Трамп заявил о сбитом ВМС США иранском беспилотнике 22:39
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты 22:39
Путин поручил создать единую систему контроля автобусных перевозок 22:32
Трамп еще не решил, стоит ли вводить санкции против Турции из-за С-400 22:16
"Нефтчи" стал соперником "Арсенала" в Лиге Европы 22:08
Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами 21:48
Владимир Путин подписал закон о "билетной мафии" 21:15
В Донбассе скончалась раненная украинскими военными женщина 21:04
Посольство РФ: В Мюнхене пропали две гражданки России 20:59
В Псковской области нашли 300 артефактов эпохи викингов 20:58
В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 22:39
Проект: В регионах

В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге 21 и 25 июля с 11.00 до 12.15 разведут Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты. Разводка будет проводиться для репетиции прохода строя кораблей, которые будут участвовать в Главном военно-морском параде.

Фото: Роман Пименов/ТАСС
В Петербурге началась подготовка к Главному военно-морскому параду

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с парадом будет изменен график и ночной разводки мостов. Так, в ночь на 19, 20, 22, 26 и 29 июля Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00, Троицкий мост — с 01.20 до 06.00. Движение по Дворцовому мосту будет прекращаться дважды — с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00. Биржевой мост закроют для транспорта с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Также в дни репетиций и во время проведения парада в центре города будет закрыто движение автотранспорта по ряду набережных.

Ряд улиц перекрывают и в Кронштадте, где будет находиться вторая площадка парада. Кстати, в Кронштадт 28 июля будет запрещен въезд для личных автомобилей. Желающим посмотреть парад, в профильном комитете Смольного рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля. В парадном строю пройдут 43 военных корабля, а воздушной части парада примет участие 41 самолет и вертолет.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил обеспечить жильем граждан с невысокими доходами
В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе