В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

В Петербурге 21 и 25 июля с 11.00 до 12.15 разведут Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский мосты. Разводка будет проводиться для репетиции прохода строя кораблей, которые будут участвовать в Главном военно-морском параде.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с парадом будет изменен график и ночной разводки мостов. Так, в ночь на 19, 20, 22, 26 и 29 июля Литейный мост будет разведен с 01.40 до 06.00, Троицкий мост — с 01.20 до 06.00. Движение по Дворцовому мосту будет прекращаться дважды — с 01.10 до 02.50 и с 03.10 до 06.00. Биржевой мост закроют для транспорта с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 06.00.

Также в дни репетиций и во время проведения парада в центре города будет закрыто движение автотранспорта по ряду набережных.

Ряд улиц перекрывают и в Кронштадте, где будет находиться вторая площадка парада. Кстати, в Кронштадт 28 июля будет запрещен въезд для личных автомобилей. Желающим посмотреть парад, в профильном комитете Смольного рекомендуют воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля. В парадном строю пройдут 43 военных корабля, а воздушной части парада примет участие 41 самолет и вертолет.