В Петербурге началась подготовка к Главному военно-морскому параду. В акваторию Финского залива вошли 43 корабля. Фрегаты, корветы, субмарины, ракетные катера, которые увидят петербуржцы и гости города - это гордость отечественного флота. 28 июля, в День ВМФ, суда пройдут строем по Неве. А откроет парад копия линейного корабля "Полтава", именно с этого парусника, построенного в 1712 году, началась история нашего флота.

Традицию военно-морских парадов заложил еще Петр I. В первый раз корабли прошли строем по Неве в 1714 году после победы русской армии у мыса Гангут. Затем парады стали проводить после знаковых сражений. В середине XIX века в Петербурге парады начали устраивать ежегодно 27 июля в память о той самой битве у мыса Гангут.

В новейшей истории Петербурга в первый раз под Андреевским флагом корабли прошли в 1992 году, потом парады тоже были, но проводились нерегулярно, только по случаю знаковых дат. В 2017 году президент России Владимир Путин заявил о необходимости возродить традицию военно-морских парадов и с тех пор в День ВМФ в Петербурге проходит масштабный смотр военных кораблей. По сути, это уже полноценный городской праздник, на который собираются сотни тысяч петербуржцев, а туристы приезжают со всего мира, чтобы увидеть вживую уникальные корабли.

В этом году туриндустрия начала готовиться к параду еще в середине июля. Турфирмы предлагают короткие туры из Великого Новгорода, Пскова, Вологды. Маршрута два - одни отправятся 28 июля в центр города на Английскую и Университетскую набережную, другие туристы будут следить за парадом в Кронштадте.

Традицию военно-морских парадов заложил еще Петр I. В первый раз корабли прошли по Неве в 1714 году после победы русской армии у мыса Гангут

У парада две площадки. Дело в том, что в акваторию Невы даже при поднятых мостах могут пройти не все суда. Поэтому самые крупные суда будут представлены именно в Кронштадте. Так, именно здесь можно будет увидеть легендарный фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск" и дизель-электрическую подлодку "Владикавказ". В Кронштадте площадь набережных значительно меньше, чем в Петербурге, поэтому в день парада в город будут пускать только общественный транспорт. Многочисленные туравтобусы будут доезжать до Ломоносова и уже там группы будут пересаживаться на маршрутки.

В самом Петербурге на набережных в день парада тоже всегда аншлаг. Уже сейчас горожане выбирают оптимальные точки для наблюдения за кораблями.

Ажиотаж вполне объясним. С 11.00 до 12.00 под разведенными мостами в самом центре Петербурга пройдут малые ракетные катера "Серпухов", корвет "Гремящий", фрегат "Адмирал флота Касатонов", подводная лодка "Кронштадт", подводный крейсер "Смоленск", а также ракетный крейсер "Маршал Устинов". В воздушной части парада, по данным департамента информации и общественных коммуникаций Минобороны, примут участие 41 самолет и вертолет.

Учитывая масштаб мероприятия, накануне парада пройдет несколько репетиций. Внимание к этим мероприятиям также велико. Многие петербуржцы и туристы специально ждут генеральной репетиции парада в Кронштадте 25 июля, тогда пускать в город и на набережные будут без ограничений.

Также репетиции и тренировки пройдут 19, 20 и 22 июля.