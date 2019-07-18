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18.07.2019 14:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге планируют ввести ограничения скорости для электросамокатов, гироскутеров, сегвеев и других подобных средств передвижения. Об этом "РГ" сообщил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев, выступивший с соответствующей инициативой.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По оценкам парламентария, на фоне массового появления в летний период на улицах Петербурга подобных транспортных средств, остро встал вопрос угрозы для безопасности пеших граждан. По действующим Правилам дорожного движения любой человек на таком средстве передвижения как электросамокат или сегвей считается пешеходом. При этом обладатели таких средств могут развивать скорость до 80 километров в час, в то время как скорость пешехода - не более пяти километров. Правила дорожного движения ограничения скорости для пешеходов не устанавливают, как и не ограничивают допустимую скорость электромеханических транспортных средств (ЭМТС), если те движутся по тротуарам. Получается, что многочисленные столкновения просто пешеходов с пешеходами моторизированными не признаются дорожно-транспортными происшествиями.

Парламентарий обратился к начальнику ГУОБДД МВД РФ генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову с инициативой дополнить статью 10 Правил дорожного движения РФ пунктом о скорости движения по тротуарам, ограничив ее 10-15 километрами в час. В полученном ответе его уведомили, что в настоящий момент ведомством ведется исследование об определении административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих ЭМТС. Завершить работу планируется до конца 2019 года.

В Петербурге намечено проведение круглого стола, за которым соберутся представители ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти, комитета по транспорту правительства Санкт-Петербурга, ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга", а также общественники, которые смогут выработать рекомендации для владельцев ЭМТС в Санкт-Петербурге.

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