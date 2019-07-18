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18.07.2019 15:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге представят проекты реконструкции Конюшенного ведомства

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Правительство Санкт-Петербурга представит инвестиционные проекты по реконструкции Конюшенного ведомства. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: РИА Новости
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19 июля в помещении Конюшенного ведомства пройдет открытое выездное заседание с представлением проектов. Общественности предъявят варианты реконструкции и современного использования этого памятника культуры.В мероприятии примут участие руководители комитетов по инвестициям, по культуре, по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также депутаты Законодательного собрания и общественные деятели Петербурга.

Для посетителей выставки устроят презентацию пяти инвестиционных проектов, в том числе и проект Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Напомним, что первое здание Конюшенного двора в стиле петровского барокко было построено в XVIII веке по проекту архитекторов Гербеля и Земцова. Здания Конюшенного ведомства являются объектом культурного наследия федерального значения. Последние реставрационные работы здесь проходили в 1948-1951 годах.

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