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18.07.2019 12:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге разработали "водородный" трамвай

Текст: Денис Передельский

В Санкт-Петербурге на финишную прямую вышел проект создания трамвая, оснащенного новой системой генерации электроэнергии. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Речь идет о проекте, который был задуман еще в 2016 году. Он реализуется "Горэлектротрансом" совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр".

Фото: Пресс-служба АО "СЭГЗ"
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Идея была представлена в рамках форума "SmartTRANSPORT". Разработчики создали на базе трамвая ЛМ-68М испытательную платформу для водородных топливных элементов. Действующий макет уже подготовлен к первой презентации.

А в сентябре этого года он должен пройти ходовые испытания на петербургских маршрутах. Разработка получила название "Трамвай ЭУТЭ". Она работает на водородных топливных элементах.

Трамвай был собран в производственном депо Трамвайного парка №1. Он оснащен новой системой генерации электроэнергии. В качестве топлива в ней используется водород. От других трамваев новая машина отличается тем, что ей не нужна контактная сеть. То есть трамвай будет ездить без использования токоприемника.

Как сообщили в "Горэлектротрансе", главная задача - "показать целесообразность и перспективность применения на городском электротранспорте (включая электробусы) энергоустановок на водородных топливных элементах".

Отмечается, что проект реализуется на основе инженерно-конструкторских разработок петербургских инженеров.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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