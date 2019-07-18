В Петербурге три человека погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге две женщины и один мужчина погибли при пожаре в частном доме по улице Братской. Региональный СК начал проверку всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сгоревший дом по улице Братской, 24 представлял собой одноэтажное строение с пристройкой площадью 8х15 метров.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 5.08. На тушении было задействовано 20 огнеборцев. Когда пламя потушили и спасатели зашли внутрь, они обнаружили в доме тела погибших.

Сейчас на месте работают дознаватели и эксперты, их задача установить причины возгорания.

По результатам проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.