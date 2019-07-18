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18.07.2019 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге три человека погибли при пожаре в частном доме

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге две женщины и один мужчина погибли при пожаре в частном доме по улице Братской. Региональный СК начал проверку всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сгоревший дом по улице Братской, 24 представлял собой одноэтажное строение с пристройкой площадью 8х15 метров.

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 5.08. На тушении было задействовано 20 огнеборцев. Когда пламя потушили и спасатели зашли внутрь, они обнаружили в доме тела погибших.

Сейчас на месте работают дознаватели и эксперты, их задача установить причины возгорания.

По результатам проверки в региональном СК обещают принять процессуальное решение.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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