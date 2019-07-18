В Псковской области нашли 300 артефактов эпохи викингов

В Псковской области в рамках полевой экспедиции у деревни Горожане археологи обнаружили свыше 300 артефактов эпохи викингов. Среди них предметы быта, украшения, а также арабские монеты Х века - дирхемы.

Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, раскопки у средневекового поселения Горожане в Новосокольническом районе ведутся уже третий сезон подряд.

Ранее специалисты нашли здесь порядка 800 вещей, среди них монеты, весовые гирьки, украшения, а также элементы оружия.

По оценкам исследователей, через эту территорию тысячу лет назад проходил торговый путь "Из варяг в греки". К слову, в экспедиции принимают участие не только профессиональные археологи, посильную помощь в проведении раскопок оказывают студенты из России, Беларуси и Эстонии.