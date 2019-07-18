Вопрос об отмене роуминга с Беларусью может быть решен к 15 сентября

Россия готова к отмене роуминга с Беларусью. Окончательное решение белорусская сторона намерена принять в ближайшее время.

В четверг в Санкт-Петербурге завершается VI Форум регионов двух стран. Тема роуминга была затронута на встрече глав верхних палат парламентов России и Беларуси Валентины Матвиенко и Михаила Мясниковича с губернаторами и представителями региональных парламентов.

Матвиенко напомнила, что в России недавно был отменен внутренний роуминг. Что же касается российско-белорусского, то тут позиции существенно сблизились. "Мы готовы, российская сторона, белорусская сторона боится выпадающих доходов", - сказала Матвиенко.

"Как говорил посол Беларуси в России, до 15 сентября этот вопрос будет окончательно решен", - добавила спикер и попросила Мясниковича "ускорить белорусскую сторону".

В свою очередь глава Совета Республики Национального собрания Беларуси заявил, что обсуждал тему отмены роуминга с белорусскими операторами накануне отъезда на форум. "В принципе, со стороны белорусских операторов тоже есть понимание. 2 августа они собираются в Полоцке, в Витебской области, для принятия окончательного решения", - заявил Мясникович.