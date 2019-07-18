Фонд развития моногородов (ФРМ) запустил целевую программу их поддержки. А именно - механизм беспроцентного кредитования. Желающие открыть бизнес в моногородах могут получить заем до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20 процентов). Всего же в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб. Как сообщила гендиректор фонда Ирина Макиева, заключены три соглашения на 549,4 млн руб., подписание четвертого ожидается в ближайшее время. Беспроцентное кредитование станет частью новой госпрограммы развития монопрофильных муниципальных образований. Эту программу сейчас разрабатывает министерство экономики. Ее задача - консолидировать все меры господдержки моногородам.

Несмотря на масштабную господдержку, социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной. В "красной зоне" сейчас находятся около 100 моногородов из 319. Чтобы город был отнесен к "красной зоне", в нем должны наблюдаться пять признаков напряженности: прекращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; предстоящее увольнение 10 процентов его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры рынка для предприятия; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; негативная оценка ситуации жителями. В "красной зоне" особо выделяются около двадцати городов, находящихся в самом тяжелом положении. Среди них муниципалитеты в Карелии и Кемеровской области, Тольятти, моногорода в Башкирии и Коми. Острее всего ситуация на градообразующих предприятиях автопрома, в транспортном машиностроении и на старых металлургических заводах.

"Проблема моногородов двоякая, - говорит доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Савченко. - С одной стороны, создана мощная инфраструктура и очень качественный человеческий капитал, а с другой - когда кончается какой-то технологический цикл, у властей возникает вопрос: чем людей занять?" Примером успешного решения проблемы моногородов Савченко считает Комсомольск-на-Амуре: "Оттуда уезжали люди с высшим образованием, там было всего два завода. Требовалось найти альтернативу. И как только в Комсомольске-на-Амуре стали появляться новые возможности для трудоустройства, мы закрепили там кадры. Создание в этом городе крупного технопарка проблему решило".

Беспроцентное кредитование - часть новой госпрограммы развития моногородов

Правительство намерено расширять поддержку депрессивных территорий. Обещано при поддержке моногородов применять - ввиду ограниченности ресурсов - проектный метод "хотя бы на три года". Поддержку получат не только самые проблемные моногорода, но и относительно благополучные, если сумеют защитить свои инвестпроекты. Им будет присвоен статус территорий опережающего развития (ТОР). Для таких территорий предусмотрены налоговые и прочие льготы. Например, резиденты ТОР получают 5-процентную льготу по налогу на прибыль для первых пяти лет работы, а также 10-18 процентов для последующих пяти лет.

Статус ТОР уже получили города Гуково в Ростовской области, Юрга в Кемеровской, Усолье-Сибирское в Иркутской и Набережные Челны в Татарстане. Предполагается, что в Гукове будут созданы до 5 тысяч новых постоянных рабочих мест, а в Набережных Челнах - до 10 тысяч. Статус ТОР присвоен также шести населенным пунктам на востоке страны. Среди них Новоалтайск и Заринск в Алтайском крае, Саянск и Черемхово в Иркутской области, поселок Линево в Новосибирской области и Новокузнецк в Кузбассе.

На статус ТОР сейчас претендуют около 20 моногородов. В том числе Дальнегорск, чьи власти просят дать послабления и льготы местным предприятиям - горно-металлургической компании и металлургическому комплексу. Намерен добиваться включения в список территорий опережающего развития и Байкальск. Напомним, после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината большинство жителей потеряли работу. Трудоустроить в Байкальске бывших работников ЦБК пытается правительство Иркутской области. Оно объявило о предстоящем создании новых производств, в том числе завода электроосветительного оборудования, на котором смогут найти работу около тысячи человек.

Федеральный центр разделяет с местной властью и бизнесом ответственность за экономику проблемных территорий

Отказаться от моногорода как от наследия устаревшей советской экономики Россия уже не может, но диверсифицировать производство в таких городах вполне реально. Например, в Пикалеве, где в 2009 году наблюдалась вспышка социальной напряженности из-за остановки глиноземного, цементного и химического предприятий, построены швейные цеха, где заняты около 300 человек. Уровень безработицы сейчас 0,74 процента и является одним из самых низких в регионе.

Федеральный центр разделяет с местной властью и бизнесменами ответственность за экономику проблемных территорий. Потому что ни губернаторы, ни владельцы предприятий сами не справятся. Губернатор не может одним напряжением воли спасти градообразующее предприятие от остановки. Не может это гарантировать и бизнесмен. Ни тот ни другой не умеют творить чудеса. Потому что причины, вынуждающие власть временами переходить от системного управления к ручному, не сводимы к чиновничьей нерадивости или к социальной безответственности бизнесменов. Экономическая ситуация развивается по своим объективным законам, и не все здесь зависит от воли конкретных людей. Как ни пугай губернаторов отставками, а привлечь инвесторов для создания альтернативы градообразующим предприятиям им не всегда удается. Сколько ни тверди бизнесменам про социальную ответственность, а склонять их к нерыночным решениям можно раз, другой, но не постоянно. Чудеса ручного управления невозможно поставить на поток. Особенно в нынешней экономической ситуации.