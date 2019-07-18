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18.07.2019 16:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Двух астраханских бизнесменов арестовали по делам об аварийном жилье

Текст: Ирина Варламова (Астрахань)

В Астраханской области Камызякский районный суд отправил под домашний арест двух предпринимателей. Они причастны к делам о нарушениях при переселении людей из аварийного жилья. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на региональный следственный комитет.

В Астрахани задержали и.о. министра строительства и ЖКХ региона

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в Астраханской области под контролем управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе продолжается работа по восстановлению законности в сфере переселения граждан из аварийного жилья. По результатам дополнительных проверок в настоящее время возбуждены уголовные дела, 23 из которых по материалам прокурорских проверок.

К уголовной ответственности привлекаются 22 фигуранта, среди них пять заместителей глав муниципалитетов и иных должностных лиц органов местного самоуправления, исполняющий обязанности регионального министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первый заместитель регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства, заместитель регионального министра экономического развития, первый заместитель директора НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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