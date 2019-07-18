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18.07.2019 12:27
Проект: В регионах

Глава Дона вошел в рейтинг политически устойчивых губернаторов

Текст: Николай Грищенко
Глава Ростовской области Василий Голубев вошел в ТОП политически устойчивых губернаторов России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга "Госсовет 2.0", в котором эксперты и политтехнологи подробно проанализировали позиции руководителей субъектов страны.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Как сообщает коммуникационный холдинг "Минченко Консалтинг", рейтинг устойчивости руководителей регионов создавался путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям. В их числе поддержка федерального центра, реализация в регионе крупных проектов общенационального уровня и экономическая привлекательность региона.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
На Дону намолотили около девяти миллионов тонн зерна

Учитывались также срок до момента окончания полномочий, заметность губернатора на общероссийской сцене и качество политического менеджмента. Оценивались также интерактивная коммуникация с жителями региона, антикризисный менеджмент и его эффективность.

Кроме положительных оценок эксперты также начисляли штрафные баллы. Штрафы начислялись за наличие у главы региона конфликтов на федеральном уровне, кстати у главы Донского края таких конфликтов не оказалось. Впрочем, аналитики добавили минусы за конфликт с элитами, не уточняя каких, и за аресты или уголовное преследование вице-губернаторов.

Затем выводилась итоговая оценка - чем она выше, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту.

По данным рейтинга, глава Донского края сохраняет ключевые позиции в региональной политике, заняв второе место среди глав субъектов Южного федерального округа. Губернатор Ростовской области набрал 11 баллов и сохраняет лидирующие позиции.

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