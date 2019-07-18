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18.07.2019 14:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Крымском мосту завершили укладку рельсов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

На железнодорожной части Крымского моста завершена укладка рельсов второго 19-километрового пути, по которому поезда будут ходить с материка на полуостров. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Рельсоукладочные поезда дошли до арки в проливе со стороны Керчи и Тамани - сомкнули рельсы. Финальные звенья были торжественно уложены через месяц после стыковки первого пути. Суммарно на двухпутной железной дороге сейчас почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Впереди у мостостроителей еще много работы - установка железнодорожной автоматики - устройств сигнализации, централизации и блокировки. В конце года - перед началом эксплуатации моста - будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов. Также на участке железной дороги со стороны Тамани и Керчи установят шумозащитные экраны длиной 700 метров и 1,3 километра соответственно. Строятся и технологические здания для обслуживания путей моста.

Главный участок железной дороги - фарватерный - подсветят в цвета российского триколора.

- Красные и синие диоды уже установлены на железнодорожной и автодорожной арках, - говорит ведущий инженер производственно-технического отдела компании-подрядчика Дмитрий Иванов. - Белые сейчас закрепляем на опорах судоходных пролетов. В целом длина участка, который будет подсвечен, - более километра.

Напомним, движение пассажирских поездов по Крымскому мосту должно начаться в декабре 2019 года. Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Пассажирские поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые составы - 80.

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