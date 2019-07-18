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18.07.2019 09:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани во рту у молодого человека взорвался курительный прибор

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики краснодарской "скорой" спасли 23-летнего парня с серьезной травмой верхней челюсти после взрыва. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

Фото: iStock
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Причина инцидента - во рту молодого человека в момент затяжки взорвалось приспособление для курения. Пациенту была незамедлительно оказана медицинская помощь. После тщательной диагностики состояния врачи Краснодарской городской клинической  больницы скорой медицинской помощи обработали ушибленную зону и зашили раны.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены. Но парню еще предстоит пластическая операция, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата.

В минздраве Кубани так прокомментировали этот случай: "К сожалению, принято считать, что гаджеты для курения не столь опасны, как обычные сигареты. Это заблуждение. Вопрос, насколько они опасны, до сих пор остается открытым, так как в силу новизны товара не было произведено долгосрочных исследований. Кроме того, любое воздействие на организм, будь то табак или специальная жидкость, всегда несут неблагоприятные последствия".

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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