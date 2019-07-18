На Кубани во рту у молодого человека взорвался курительный прибор

Медики краснодарской "скорой" спасли 23-летнего парня с серьезной травмой верхней челюсти после взрыва. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

Причина инцидента - во рту молодого человека в момент затяжки взорвалось приспособление для курения. Пациенту была незамедлительно оказана медицинская помощь. После тщательной диагностики состояния врачи Краснодарской городской клинической больницы скорой медицинской помощи обработали ушибленную зону и зашили раны.

По информации пресс-службы ведомства, сейчас пациент уже находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены. Но парню еще предстоит пластическая операция, которая устранит эстетические последствия взорвавшегося электронного аппарата.

В минздраве Кубани так прокомментировали этот случай: "К сожалению, принято считать, что гаджеты для курения не столь опасны, как обычные сигареты. Это заблуждение. Вопрос, насколько они опасны, до сих пор остается открытым, так как в силу новизны товара не было произведено долгосрочных исследований. Кроме того, любое воздействие на организм, будь то табак или специальная жидкость, всегда несут неблагоприятные последствия".