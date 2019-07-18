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18.07.2019 20:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Туристы, отдохнувшие на курортах Краснодарского края и не желавшие оплатить курортный сбор, начали получать штрафы. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Как показывает реальная практика этого сезона, "письма счастья" с административным штрафом в размере пяти тысяч рублей "отказникам" приходят.

- Туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания, - рассказали представители российских туроператоров. - Конечно, найдутся гостиницы, которые не будут жаловаться на "уклонистов". Но если туристы слишком демонстративно отказывались платить, велика вероятность, что их внесут в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа.

За год существования курортного сбора в бюджет Краснодарского края собрано около 200 миллионов рублей, что превышает прогнозируемый план.

Напомним, эксперимент по взиманию курортного сбора на Кубани стартовал 16 июля 2018 года.

Сейчас в крае сбор в размере 10 рублей взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района - Новомихайловском, Джубгском, Шепсинском и Небугском.

Справка "РГ"

Фото: iStock
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Курортный сбор, который существовал до 2004 года, на встрече с президентом страны предложила ввести тогдашний мэр Анапы Татьяна Евсикова. Ранее с аналогичной инициативой выступал и прежний губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский.

По закону, сбор платят только совершеннолетние туристы, находящиеся на курорте более суток в санаториях, домах отдыха и отелях, а от уплаты освобождаются льготные категории граждан и жители.

Деньги собирают предприятия санаторно-курортного комплекса. Сначала средства поступают в казну края, а затем возвращаются в муниципалитет в том же объеме. На эти суммы можно проводить только реконструкцию и благоустройство курортных объектов.

Экономика Туризм Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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