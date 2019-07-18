По трассе "Формулы-1" в Сочи можно будет проехать на своем авто

С 1 августа "Сочи Автодром" впервые запускает так называемые трек-дни. Таким образом, трасса, принимающая российский этап "Формулы-1", станет доступна для каждого автомобилиста. Об этом сообщили на официальном сайте организатора "королевских гонок"

Любой желающий может почувствовать себя пилотом знаменитой серии, например Льюсом Хэмилтоном или Даниилом Квятом, и погонять с ветерком по треку - со скоростью более двухсот километров в час.

Для новичков туристическая трек-сессия обойдется в тысячу рублей, а опытным водителям будет интересна гонки в категории "спорт": за двадцать минут придется раскошелиться на четыре тысячи рублей. Расписание пока формируется.

А сейчас здесь полным ходом идет подготовка к российскому этапу чемпионата мира "Формулы-1", который состоится на сочинском автодроме с 26 по 29 сентября. Главный заезд, в котором определится победитель Гран-при России, стартует в завершающий день "королевских гонок"-2019.