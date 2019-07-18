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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Наценка от Варавиной

Чиновница, признанная виновной в нарушении жилищных прав сирот, вернулась в свое кресло
Текст: Татьяна Павловская
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
Расположенный на одной из кубанских окраин Новопокровский район попал в эпицентр очередного скандала. Здесь вынесен обвинительный приговор в отношении первого заместителя главы района Оксаны Варавиной, однако она продолжает оставаться на руководящей должности.

Варавина почти 20 лет "трудится" в коридорах власти. Два года назад общественность была шокирована ее декларацией о доходах. Из нее следовало, что Оксана Васильевна владеет 38 земельными участками общей площадью около 600 гектаров, автомобилями "Субару Форестер" и "Хундай Галлопер", четырьмя автомобилями "ГАЗ", "КАМАЗом", SDLG-погрузчиком, комбайном ACROS, семью тракторами, жилым домом в 204 кв. метра, охладительным цехом, двумя коровниками, двумя телятниками и так далее. А полученный за год доход составил примерно 14,4 миллиона рублей. После этого по Сети пошла гулять информация "о самой богатой чиновнице из одного из самых бедных районов Кубани".

Как установила тогда прокурорская проверка, на самом деле почти всем владеет супруг чиновницы. И в то же время уличила Варавину в халатности: бюджету за счет покупки по завышенной стоимости квартир для сирот было нанесено почти три миллиона ущерба.

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- В ходе проверки выяснилось, - пояснил прокурор Новопокровского района Александр Рахвалов, - что именно она приняла решение об утверждении документации на право заключения контрактов, в части обоснования начальной цены, позволившей значительно завысить стоимость приобретаемых квартир. А в дальнейшем, будучи осведомленной о выявленных комиссией дефектах, просто проигнорировала полученную информацию.

Всего в 2017 году для "государевых детей" было закуплено семь квартир, большинство из которых оказались в плачевном состоянии - ржавые трубы, аварийная сантехника, обои оборваны. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело. Почти год длилось следствие, несколько месяцев шел суд. В итоге обвинительный приговор с наказанием в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности сроком на один год. Также суд удовлетворил иск прокуратуры района о взыскании с осужденной в пользу бюджета суммы причиненного ущерба в размере свыше двух миллионов 700 тысяч рублей.

Местные жители надеялись, что Варавина навсегда освободила занимаемую должность первого заместителя главы, однако в минувшую среду она после отпуска вернулась в свой кабинет. И судя по всему, расставаться с креслом чиновница не собирается...

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