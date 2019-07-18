Под Ростовом на трассе "Дон" столкнулись пять автомобилей

На 1044-м километре автодороги М-4 "Дон", вблизи хутора Щепкин, произошло ДТП с участием сразу нескольких автомобилей.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Ford Tranzit не справился с управлением и врезался в Nissan. Тот, в свою очередь, силой инерции ударился с автомобилями Ford Mondeo, Lada Kalina и Reno Daster.

От удара пострадали двое пассажиров Ford Tranzit, в том числе семилетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.