На Дону полиция начала поиск устроившей фотосессию на мемориале девушки

Правоохранители Ростовской области устанавливают личность девушки, позирующей на известном памятнике в Змиевской балке в Ростове-на-Дону. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

- Скандальные снимки были размещены в соцсетях, и по факты их публикации было принято решение разыскать юную ростовчанку и провести с ней и ее родителями профилактическую беседу. Уголовное наказание девушке не грозит. Это прежде всего вопрос морали, - уточнили в ведомстве.

Отметим, в Змиевской балке установлен мемориал жертвам холокоста. В 1942 году нацисты казнили здесь около 27 тысяч человек. Среди погибших в Змиевской балке была известный психоаналитик, ученица Юнга и Фрейда, Сабина Шпильрейн и две ее дочери.

Идея создания Мемориального комплекса принадлежит скульптору Николаю Аведикову. Возглавлять творческий коллектив было поручено главному архитектору города Норальду Нерсесьянцу. Также активное участие в создании мемориала приняли архитектор Рубен Мурадян, скульпторы Николай Аведиков, Борис и Евгения Лапко. Денежные средства и материалы на сооружение мемориала выделили ростовские предприятия.

Мемориал жертвам нацизма был открыт в Змиевской балке 9 мая 1975 года.