С января по июнь нынешнего года диспансеризацию в Крыму прошли почти в два раза больше людей, чем за тот же период прошлого года. Обследовано 69,5 процента населения. В крымском минздраве считают эти проценты неплохим показателем.

Выходит, почти успех. И он, по мнению специалистов, обусловлен тем, что теперь первый этап диспансеризации во многих поликлиниках занимает гораздо меньше времени, что поликлиники со страховщиками настойчивее приглашают на прием.

55-летняя жительница Симферополя Галина Шерстнева рассказала, что сначала получила от страховой компании эсэмэску, потом ей напомнили о возможности проверить здоровье телефонным звонком. "Сначала удивилась, что так приглашают, - поделилась с "РГ" собеседница. - Пошла в поликлинику. Терапевт расспросил меня о самочувствии, жалобах, направил на анализы, которые заняли всего один день. Потом направили к узким специалистам. Ничего критичного не обнаружили. Но считаю, что обратилась к медикам не зря. И теперь убеждена: если есть такая возможность проверить свое здоровье, то нужно это делать регулярно".

Заведующий Центром здоровья Симферопольской поликлиники N 2 Владислав Беличенко говорит, что в диспансеризации в основном заинтересованы люди старшего возраста. А вот молодежь пока идет на такую проверку неохотно. Однако в целом тенденция положительная.

- Чтобы люди не отрывались от работы, мы принимаем по субботам. В выходной дежурят и терапевты, и узкие специалисты, - рассказывает Владислав Беличенко. - На анализы первого этапа диспансеризации в основном выделяется один день. А для предпенсионеров и пенсионеров - два. Выдаем справки, что такого-то числа человек находился на диспансеризации. И работодатель засчитывает это время как рабочее. Жалоб на то, что кому-то не оплатили, я не слышал. Отказов от диспансеризации у нас мало. Если у человека выявляется какая-то патология, то мы направляем его на второй этап проверки здоровья.

По данным республиканского минздрава, диспансеризация этого года выявила 8,8 тысячи первичных случаев заболевания. В лидерах - болезни эндокринной системы и системы кровообращения.

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования добавляют: в 2018 году на диспансерный учет поставлены 65 тысяч граждан.