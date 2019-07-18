Новости

В Петербурге сбили пешехода, сделавшего замечание водителю 20:54
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 20:50
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы 20:45
"Спартак" приобрел футболиста "Ростова" 20:42
Умер писатель, актер и режиссер Лучано Де Крешенцо 20:40
Программа "дальневосточного гектара" распространена на Бурятию и Забайкалье 20:30
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави-2" 20:04
В Москве прошел флешмоб в честь 100-летия Московской службы скорой помощи 20:00
МИД РФ назвал ложью заявления США об отказе американским педагогам в визах 19:50
СК начал проверку по факту взрыва емкости с топливом под Тверью 19:49
В КЧР четырех экс-полицейских осудили за смертельные пытки задержанного 19:46
Новый закон освобождает инвалидов от подачи справок при оформлении льгот 19:43
Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве 19:27
У Volvo будут новые кроссоверы: больше XC90 и меньше XC40 19:22
Путин встретился с исполнительным директором Shell 19:10
В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 19:09
Жителей Кубани задержали за сбор ветвей красного дуба для веников 18:45
Украинские морские учения с "рыбацкой лодкой" высмеяли в Китае 18:32
Чемпиона мира по футболу 1998 года Трезеге лишили прав за пьяную езду 18:31
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку 18:31
Избитый в ярославской колонии Евгений Макаров арестован на 10 суток 18:19
Ульяновские чиновники более полугода не выдавали лекарства онкобольной 17:53
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
В США освободили невинно отсидевшего двадцать лет гражданина 17:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
18.07.2019 20:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Проценты здоровья

Крымчане стали охотнее проходить диспансеризацию
Текст: Елена Гусакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 157(7915)
С января по июнь нынешнего года диспансеризацию в Крыму прошли почти в два раза больше людей, чем за тот же период прошлого года. Обследовано 69,5 процента населения. В крымском минздраве считают эти проценты неплохим показателем.

Выходит, почти успех. И он, по мнению специалистов, обусловлен тем, что теперь первый этап диспансеризации во многих поликлиниках занимает гораздо меньше времени, что поликлиники со страховщиками настойчивее приглашают на прием.

55-летняя жительница Симферополя Галина Шерстнева рассказала, что сначала получила от страховой компании эсэмэску, потом ей напомнили о возможности проверить здоровье телефонным звонком. "Сначала удивилась, что так приглашают, - поделилась с "РГ" собеседница. - Пошла в поликлинику. Терапевт расспросил меня о самочувствии, жалобах, направил на анализы, которые заняли всего один день. Потом направили к узким специалистам. Ничего критичного не обнаружили. Но считаю, что обратилась к медикам не зря. И теперь убеждена: если есть такая возможность проверить свое здоровье, то нужно это делать регулярно".

Фото: РИА Новости
Медведев: Всероссийская диспансеризация должна улучшить демографию

Заведующий Центром здоровья Симферопольской поликлиники N 2 Владислав Беличенко говорит, что в диспансеризации в основном заинтересованы люди старшего возраста. А вот молодежь пока идет на такую проверку неохотно. Однако в целом тенденция положительная.

- Чтобы люди не отрывались от работы, мы принимаем по субботам. В выходной дежурят и терапевты, и узкие специалисты, - рассказывает Владислав Беличенко. - На анализы первого этапа диспансеризации в основном выделяется один день. А для предпенсионеров и пенсионеров - два. Выдаем справки, что такого-то числа человек находился на диспансеризации. И работодатель засчитывает это время как рабочее. Жалоб на то, что кому-то не оплатили, я не слышал. Отказов от диспансеризации у нас мало. Если у человека выявляется какая-то патология, то мы направляем его на второй этап проверки здоровья.

По данным республиканского минздрава, диспансеризация этого года выявила 8,8 тысячи первичных случаев заболевания. В лидерах - болезни эндокринной системы и системы кровообращения.

В Территориальном фонде обязательного медицинского страхования добавляют: в 2018 году на диспансерный учет поставлены 65 тысяч граждан.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Диспансеризация населения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе