В Госдуме призвали Зеленского не играть в одни ворота в диалоге с РФ

В Государственной думе сочли поставленное президентом Украины Владимиром Зеленским условие переговоров с Россией "игрой в одни ворота". Как заявил RT депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, диалог между двумя государствами должен начаться безо всяких предварительных условий со стороны Украины.

- Зеленский предлагает игру в одни ворота, - считает Бальбек. - Мол, вы отпускаете нарушителей границ в полном составе, а мы подумаем, мириться с вами или нет. Причем, мы ни слова не услышали об освобождении незаконно задержанного во всех отношениях журналиста Кирилла Вышинского. Такие правила не подходят для сторон, желающих найти взаимопонимание.

Бальбек призвал Зеленского придерживаться существующих международных норм дипломатических отношений.

- Президент Зеленский знает правила, по которым действует весь мир при налаживании отношений, - отметил Бальбек. - Просто сегодня он тестирует нас на прочность, предлагая сделать шаг нам, а самому постоять.

Ранее Владимир Зеленский назвал условием диалога с Россией возвращение украинских моряков, которые в ноябре 2018 года по приказу Петра Порошенко пошли на сознательную провокацию в Керченском проливе и нарушили российские территориальные воды.