В Ростове опрокинулась моторная лодка

В Ростове-на-Дону спасатели продолжают поиски мужчины, который пропал при опрокидывании моторной лодки.

Трагедия произошла 17 июля примерно в 16.30 на реке Дон в районе Кумженской Рощи.

В ней находилось три человека, все они упали в воду. Двоим удалось спастись, а третьего ищут до сих пор.

Как сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Анна Терземан, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению третьего пассажира лодки. Следователи проводят проверку на месте происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.