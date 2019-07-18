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18.07.2019 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове опрокинулась моторная лодка

Текст: Лариса Ионова

В Ростове-на-Дону спасатели продолжают поиски мужчины, который пропал при опрокидывании моторной лодки.

На Волге под Астраханью столкнулись две лодки

Трагедия произошла 17 июля примерно в 16.30 на реке Дон в районе Кумженской Рощи.

В ней находилось три человека, все они упали в воду. Двоим удалось спастись, а третьего ищут до сих пор.

Как сообщила помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте Анна Терземан, продолжаются поисково-спасательные работы по обнаружению третьего пассажира лодки. Следователи проводят проверку на месте происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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