В Сочи автомобиль насмерть сбил двух пешеходов

В Адлерском районе вчера в 21.30 23-летний водитель сбил пешеходов. Об этом "РГ" сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД ГУ МВД России.

По предварительным данным, накануне в 21.30 в районе 211-го километра автодороги Джубга - Сочи молодой человек, управляя автомобилей ВАЗ-21070, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП автомобиль опрокинулся на крышу.

Пешеходы - 55-летняя женщина и 57-летний мужчина - от полученных травм скончались на месте.

По факту аварии проводится проверка.