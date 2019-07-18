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18.07.2019 09:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи объявили экстренное штормовое предупреждение

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня, а также в течение суток 19 июля на территории города резко ухудшится погода. Об этом жителей и гостей курорта предупреждает администрация Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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На территории муниципалитета, по данным местных властей, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Из-за этого на реках возможны резкие подъемы уровней воды, возрастает риск схода селей в горной зоне, имеется опасность формирования смерчей над Черным морем на участке Магри - Веселое.

Туристам Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов и внимательнее относиться к своему имуществу.

В случае происшествий спасатели просят звонить с мобильных телефонов по номеру "112".

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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