В Сочи объявили экстренное штормовое предупреждение

В ближайшие часы и до конца сегодняшнего дня, а также в течение суток 19 июля на территории города резко ухудшится погода. Об этом жителей и гостей курорта предупреждает администрация Сочи. В городе объявлено штормовое предупреждение.

На территории муниципалитета, по данным местных властей, ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Из-за этого на реках возможны резкие подъемы уровней воды, возрастает риск схода селей в горной зоне, имеется опасность формирования смерчей над Черным морем на участке Магри - Веселое.

Туристам Сочи рекомендуется воздержаться от отдыха вблизи водоемов и внимательнее относиться к своему имуществу.

В случае происшествий спасатели просят звонить с мобильных телефонов по номеру "112".