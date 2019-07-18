В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 130 млн рублей

Суд Центрального района Сочи приговорил 43-летнего застройщика к пяти годам колонии общего режима, сообщается на официальном сайте прокуратуры Кубани.

Он признан виновным за деяния, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере").

По данным правоохранителей, подсудимый с 2011 по 2016 год брал деньги за квартиры в строящемся девятиэтажном доме по улице Буковой, причем "разрешения на строительство высотки не получал".

"От его действий пострадали 106 жителей разных регионов страны, - цитирует старшего помощника прокурора Сочи Ирину Пруц пресс-служба администрации города-курорта. - Причиненный ущерб составил свыше 130 миллионов рублей. Вопрос о разрешении гражданских исков, заявленных потерпевшими, суд передал для рассмотрения в гражданское судопроизводство".

Как уточнили в краевой прокуратуре, от действий подсудимого пострадали жители Московской, Омской, Нижегородской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, города Санкт-Петербурга и других регионов. Сумма ущерба каждого покупателя составила от 730 тысяч до 2,4 миллиона рублей.

На имущество осужденного наложен арест с целью обеспечения исковых требований потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.