Новости

Зеленский обвинил спикера Рады в растрате средств налогоплательщиков 15:51
На Кубани задержали участника банды, которая напала на пост ДПС 15:49
В Петербурге представят проекты реконструкции Конюшенного ведомства 15:45
Ульяновские полицейские задержали 13 торговцев наркотиками 15:45
Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров 15:40
Матвиенко: Скоростная магистраль сделает Россию и Беларусь еще ближе 15:37
В Екатеринбурге выросло число пострадавших в ДТП с автобусом 15:36
Путин осмотрит районы подтопления в Иркутской области 15:34
В венгерской пещере найдены доисторические сокровища 15:30
Производителям фруктов и ягод снизят НДС 15:22
В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 130 млн рублей 15:15
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в форум с рецептами оладий 15:07
Беларусь предложила усилить поддержку молодежи Союзного государства 15:05
Volkswagen прекратит выпускать универсалы в угоду кроссоверам 15:05
Под Костромой поймали силовика-рабовладельца 15:03
На Крымском мосту завершили укладку рельсов 14:49
В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадали дети 14:47
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе 14:47
Умерла бывшая жена Леонида Харитонова, актриса Джемма Осмоловская 14:44
Психологи: соцсети провоцируют депрессию и комплекс неполноценности 14:41
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева 14:38
Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2019 14:38
Умерла актриса Валентина Зимняя 14:37
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51" 14:32
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи застройщика осудили за обман дольщиков на 130 млн рублей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Суд Центрального района Сочи приговорил 43-летнего застройщика к пяти годам колонии общего режима, сообщается на официальном сайте прокуратуры Кубани.

Он признан виновным за деяния, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенного в особо крупном размере").

Двух петербуржцев заподозрили в краже 20 млн руб, выделенных на науку

По данным правоохранителей, подсудимый с 2011 по 2016 год брал деньги за квартиры в строящемся девятиэтажном доме по улице Буковой, причем "разрешения на строительство высотки не получал".

"От его действий пострадали 106 жителей разных регионов страны, - цитирует старшего помощника прокурора Сочи Ирину Пруц пресс-служба администрации города-курорта. - Причиненный ущерб составил свыше 130 миллионов рублей. Вопрос о разрешении гражданских исков, заявленных потерпевшими, суд передал для рассмотрения в гражданское судопроизводство".

Как уточнили в краевой прокуратуре, от действий подсудимого пострадали жители Московской, Омской, Нижегородской и Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, города Санкт-Петербурга и других регионов. Сумма ущерба каждого покупателя составила от 730 тысяч до 2,4 миллиона рублей.

На имущество осужденного наложен арест с целью обеспечения исковых требований потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад ЮФО Краснодарский край СФО Омская область ПФО Нижегородская область ЮФО Ростовская область СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе