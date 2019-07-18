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18.07.2019 08:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ядовитый пестицид

В массовой гибели пчел виноваты химикаты для обработки полей
Текст: Анатолий Меньшиков
Российская газета - Экономика УРФО № 156(7914)
Тюменская область вошла в число регионов, где зафиксирована массовая гибель пчел. Пострадали несколько районов, больше всего - Заводо­уковск.

Хотя официальных заключений о причинах мора пока нет, потерпевшие не сомневаются: беда случилась из-за применения аграриями сильнодействующих химикатов при обработке полей. В других регионах надзорные органы после лабораторных исследований пришли именно к такому выводу.

Фото: photoxpress
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К пчеле-труженице человек издавна относится с почтением. Вид тысяч мертвых насекомых близ ульев вряд ли кого оставит равнодушным, иные пасечники не скрывают слез. И подсчитывают убытки. К примеру, у Евгения Худяева они измеряются сотнями тысяч рублей. Удастся ли доказать вину растениеводов и взыскать с них ущерб - бабушка надвое сказала.

В окрестностях Заводоуковска много полей с рапсом. Сбор нектара с цветущей культуры позволяет получать высококачественный мед в большом объеме с низкой себестоимостью. Однако полеводам не до пчел, хотя опыление способно, согласно мировой практике, повысить урожайность минимум на треть. Сельчанам кажется куда более важным быстро избавиться от вредителей инсектицидами.

О нестыковке интересов с болью говорил "РГ" еще в прошлом году председатель регионального союза пчеловодов Олег Модин. Использование токсичных средств в зоне медосбора чревато повальной гибелью насекомых, поэтому их накануне обработки надо на пару недель увезти подальше от посевов.

- Ничего иного не остается, как переместить пасеку на 5-7 километров от места распыления пестицидов, - подтверждает директор тюменского общества пчеловодов Виктор Леончиков. - Есть ряд известных требований к сельхозпроизводителям для обеспечения мер безопасности. Скажем, нельзя проводить эти работы днем, надо заблаговременно предупреждать о дате и схеме обработки, длительности воздействия на живые организмы, марках используемых препаратов и классе опасности. Увы, извещений не дождешься, ответственности никто не несет. Зато ходят слухи об использовании дешевых, но убийственных по силе инсектицидов.

Фото: pixabay.com
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Леончиков выезжал к пострадавшим пчеловодам Заводоуковска. По его словам, в среднем потеря одной пчелосемьи - это прямой ущерб на 27 тысяч рублей. Сегодня все в ожидании результатов лабораторных анализов. На утро вчерашнего дня публичных комментариев от областных управлений Россельхознадзора и ветеринарии не поступило. Между тем Россельхознадзор устами пресс-секретаря заявил: причина - в бесконтрольном использовании пестицидов. Полномочия по надзору в этой сфере у ведомства изъяли еще в 2011 году, сегодня отсутствует контроль за грамотным и безопасным использованием около 900 средств защиты растений. Особенно опасны вещества, распыляемые с воздуха.

В Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали 101 пробу подмора насекомых в пяти регионах. В большинстве выявлены остаточные пестициды. В управлении ветеринарии Курской области говорят о губительно повлиявших на пчел фосфорорганических соединениях - метафосе, карбофосе, фосамиле. Местным пчеловодам с августа начнут выплачивать компенсации в расчете 3150 рублей на одну погибшую пчелосемью.

Закон Тюменской области о пчеловодстве отнес его к отрасли животноводства, но инструментов господдержки для пасечников не предусмотрел, поэтому вряд ли они могут рассчитывать на возмещение. Остается дождаться документальных доказательств отравления насекомых ядохимикатами и отстаивать свои интересы в суде. Правда, четко прописанных юридических норм здесь маловато: "Инструкции по профилактике отравлений пчел пестицидами" утверждены еще в 1989 году.

Экономика АПК Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
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