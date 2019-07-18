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18.07.2019 09:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На полках федеральных ретейлеров будет больше продуктов из Югры

Текст: Елена Панова
Доля магазинов сетевых федеральных ретейлеров сегодня продолжает увеличиваться во всех регионах страны. Важно, чтобы этот процесс шел на пользу потребителям, позволял представлять на полках крупных игроков рынка как можно больше продуктов, произведенных в Югре, не ущемлял бы права владельцев небольших торговых точек. И в конечном итоге служил социально-экономическому развитию региона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом шла речь на совместном совещании представителей федерального ретейла, властей региона и югорских производителей продуктов.

- За последние шесть лет в России сформировалась тенденция к заметной активизации розничных сетей, - подчеркнул заместитель губернатора региона Николай Милькис. - Сейчас этот рынок считается самым динамичных и характеризуется ростом крупных ретейлеров. Однако слишком быстрое вхождение в регионы может создать дисбаланс интересов различных участников рынка.

К положительным факторам расширения сети крупных ретейлеров, как отметил Николай Милькис, можно отнести развитие конкуренции, повышение социальных стандартов жизни населения, укрепление социальной стабильности, рост занятости и возможности для местных производителей расширить рынки сбыта.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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И здесь, по его словам, ключевую положительную роль может сыграть национальный проект "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Он направлен на рост производительности труда на крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Югры не менее чем на пять процентов в год и поддержки занятости не менее чем на пятидесяти предприятиях Югры, прирост производительности труда к 2024 году на 30 процентов.

По итогам 2018 года в регионе розничный товарооборот на душу населения составил 253,5 тысячи рублей. Этот показатель выше средних значений по Уральскому федеральному округу (219,1 тысячи рублей на человека в год) и России (215,1 тысячи рублей).

- Эксперты уверены, что глобальные тренды в ретейле в ближайшие 10-15 лет будут связаны с продолжающимся ростом доли сетевых магазинов. В этой связи актуально развитие долгосрочных партнерских связей между региональным бизнесом и федеральными сетями, программ поддержки местных производителей, поиском и освоением нишевых форматов, ставкой на качество продукции и обслуживания, - подчеркнул Николай Милькис.

По словам заместителя директора департамента экономического развития Югры Романа Колупаева, сейчас в регионе работают девять федеральных сетевиков. Насчитывается 6516 стационарных торговых объектов. 1057 из них -сетевых продовольственных операторов.

По его убеждению, предпринимателям Югры сложно конкурировать с крупными игроками на рынке. Поэтому перспективным направлением для их развития может стать оказание сопутствующих услуг, позволяющих персонализировать предложения для югорчан, максимально приблизить товары для потребителей.

Региональный представитель одной из сетевых компаний Василий Рудольф сообщил, что только в гипермаркетах Сургута за полгода был проведен целый ряд масштабных мероприятий с участием местных товаропроизводителей, в числе которых пивзавод, хлебозавод, мясокомбинат. Прошли закупочные сессии.

Фото: Анатолий Меньшиков/РГ
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- Мы открыты и готовы участвовать в различных проектах на территории Югры. Наши площади позволяют представлять большой ассортимент местных товаропроизводителей. А на парковках наших комплексов предлагаем проводить сезонные ярмарки, - предложил он, подчеркнув, что в самое ближайшее время на прилавках ретейлера в Сургуте появится и местная продукция, в том числе сыроварни, перепелиной фабрики и других товаропроизводителей.

Напомним, что в июне на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Югры Наталья Комарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти Корпоративного центра "ИКС 5" Александр Ильин заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает не только открытие в Югре новых торговых объектов компании, но и проведение мероприятий с участием товаропроизводителей Югры для обмена информацией о продукции, условиях ее поставки в магазины и последующей продажи.

Данное соглашение позволит достичь увеличения доли местных товаропроизводителей в общем объеме продаж одной из крупных торговых сетей, представленных в Югре.

Сотрудничество предполагает реализацию формата "магазин в магазине". Первый такой магазин кооператив "Ермак-Агро" откроет в Сургуте. В прикассовой зоне федерального сетевого магазина будут организованы фирменные прилавки "Агромаркета" с отдельным продавцом и ассортиментом продукции югорских сельхозпроизводителей.

Итогом совещания стало решение о формировании рабочей группы по дальнейшему совершенствованию взаимодействия югорских товаропроизводителей с федеральными торговыми сетями.

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