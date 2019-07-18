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18.07.2019 08:35
Проект: В регионах

Целевой набор с пеленок

Выпускников колледжей и вузов заточат под потребности региональных проектов
Текст: Елена Миляева, Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 156(7914)
По прогнозам аналитической компании Oxford Economics, к 2030 году могут исчезнуть два миллиона рабочих мест. Сквозные цифровые технологии создают новые возможности для производства, однако порождают и новые проблемы на рынке труда.

Тема, поднятая на международной выставке "Иннопром", казалось бы, очень глобальна и далека от региональной повестки. На самом деле это очередной вызов именно для промышленных территорий: автоматизация не вытесняет человека с заводов, а трансформирует его навыки, стимулирует заниматься непрерывным образованием.

Действуем на опережение

В Свердловской области недавно был создан центр опережающей профессиональной подготовки. Он возник на базе колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства в рамках нацпроекта "Образование". На эти цели Средний Урал привлек субсидию из федерального бюджета - 52 миллиона рублей.

Как рассказала директор центра Вера Лихачева, он займет 730 квадратных метров: здесь будет зона коворкинга и проектной деятельности, компьютерный класс, лекторий. Программы - краткосрочные, не более шести месяцев. В полную силу новая структура заработает в октябре, но первые "студенты" из числа предпенсионеров уже обучены.

- Это агрегатор, который займется профориентацией и переподготовкой под потребности рынка труда. Туда можно будет обращаться в течение всей жизни, - поясняет начальник отдела профобразования областного минобра Альберт Шавалиев.

На создание одного рабочего места для демонстрационного экзамена нужно 2-6 миллионов рублей, а в целом бюджет проекта "Молодые профессионалы" в 2019 году - 317 миллионов

Также в регионе планируется открыть 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием, на базе 38 колледжей и техникумов, что позволит проводить итоговую аттестацию выпускников в виде демонстрационного экзамена. По мнению министра промышленности Свердловской области Сергея Пересторонина, такая модель поможет системе среднего профессионального образования по-новому встроиться в экономику. Пока она зачастую существует сама по себе, а предприятия готовят кадры точечно в корпоративных учебных центрах.

Впрочем, решить новую задачу без участия бизнеса невозможно: на создание одного рабочего места для демонстрационного экзамена требуется от двух до шести миллионов рублей, а общий объем финансирования проекта "Молодые профессионалы" в 2019 году составит 317 миллионов рублей, в 2020-м - 278.

- В региональной стратегии развития промышленности до 2035 года заложено создание пяти агломераций. Для каждой определим, какие профессии и навыки востребованы на местных предприятиях, включим директоров или их заместителей по кадрам в координационные советы колледжей, - поделился планами Пересторонин.

Магистры пойдут на заводы

Не менее важная роль в подготовке кадров отводится вузам. Два из них, Уральский федеральный и Уральский государственный экономический, заключили меморандумы о сотрудничестве со Школой международного бизнеса Университета Штайнбайс. Ее особенность - авторские программы для магистратуры.

- Студенты не очень хорошо усваивают знания, когда сидят на семинарах или заучивают наизусть. Практика в реальных условиях, но в определенных границах - вот что главное. Магистранты работают над собственными инновационными проектами на предприятии-партнере, к примеру, оптимизируют процессы или исследуют возможности выхода на новые рынки. С самого начала они являются полноправными сотрудниками компании, а в перспективе - кадровым руководящим резервом, - раскрыли суть методики в немецком вузе.

На поддержку студенческих инноваций нацелен и конкурс "Минута технославы", который уже седьмой год проводится в регионе. Победителям гарантировано пристальное внимание со стороны отраслевых министерств, помимо бесплатного обучения в одной из ведущих мировых бизнес-школ. В этом году лучшим в технологической сфере жюри признало проект Степана Сапьянова, посвященный переработке и утилизации литий-ионных батарей. Юноша предложил технологию выделения кобальта, лития, алюминия, меди, железа и очищенного пластика из отживших срок аккумуляторов. Ценные компоненты будут возвращать в хозоборот.

Школа талантов

Надо отметить, что в Свердловской области реализуется сразу девять приоритетных проектов в сфере образования. В частности, регион является пилотной площадкой для внедрения национальной системы квалификаций, стандартов кадрового обеспечения промышленного роста, дуального образования. Кроме того, здесь действует программа "Уральская инженерная школа", подразумевающая профориентацию с детского сада, проводятся чемпионаты для молодых специалистов из высокотехнологичных отраслей WorldSkills HiTech. Призерам финала World­Skills Russia (национального чемпионата рабочих профессий) от Свердловской области присуждаются премии губернатора: 150 тысяч рублей за золото, 125 - за серебро и 100 - за бронзу.

- Вы своими победами доказываете, что Средний Урал является настоящим индустриальным лидером, лидером в науке, образовании. В ближайшем будущем обучение по методике WorldSkills будет все шире применяться в учебных заведениях. Вы в этом смысле инноваторы, по вашим следам будут идти другие, - сказал во время встречи с лауреатами глава региона Евгений Куйвашев.

Педагоги отмечают: талантливых детей становится все больше, иногда они предлагают очень креативные решения, до которых не додумались бы инженеры. Но, чтобы вовлечь таких ребят в реальную экономику, система общего образования должна эффективно интегрироваться в систему профессионального. Именно на это ориентируются детские технопарки "Кванториумы": в прошлом году их открылось три, здесь бесплатно обучается 1,5 тысячи человек не старше 17 лет.

Например, один из "Кванториумов", расположенный в Ельцин-центре в Екатеринбурге, рассчитан на 800 посетителей и оснащен десятком лабораторий: IT, Промробо, Промдизайн,

VR/AR, Гео, Хайтек, Космо, Шахматная гостиная. Обучение выстроено по проектному принципу: за три года школьники должны освоить полный цикл инженерного продукта - от идеи до готового изделия. Эксперты считают, что такие практики должны широко тиражироваться. В том же Дворце молодежи 85 площадок в городах области, где происходит отбор одаренных детей.

Еще один формат профориентации - "Уральские проектные смены": ученики 8-10 классов погружаются в профсреду и решают реальные задачи под руководством педагогов и наставников. В итоге они бывают лучше готовы к работе на предприятиях, чем студенты вузов.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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