Прошлым летом корреспонденты "РГ" разбирались, как в Свердловской облас­ти работают коммерческие пляжи. Спустя год мы решили узнать, не прогорели ли фирмы наших собеседников и что изменилось на этом рынке.

Начало лета не задалось, да и в середине была всего пара жарких дней, поэтому водные аттракционы пустуют. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Лодки в пролете

С прошлого года ценник на услуги на частном пляже Верх-Нейвинского пруда вблизи Новоуральска не изменился. Предприниматель Дмитрий Мозгалов считает: если поднять цены, посетителей будет еще меньше. Тем временем расходы на обслуживание места отдыха расти не перестают.

- С недавних пор расходы увеличились в результате мусорной реформы. Вывезли мусор, не вывезли - будь добр заплатить, - рассказывает Дмитрий. - По идее, вложения должны быстро окупаться, но проблема в том, что у людей нет денег.

К пляжному сезону предприниматель подремонтировал два километра дороги. С приобретением асфальтовой срезки помогла местная администрация, остальное - за свой счет. Впрочем, из других муниципалитетов на этот пляж никто не ездит, потому что Новоуральск - закрытый город. Да и местное население сокращается. Так что ждать наплыва посетителей не приходится.

Если на берегу стоит больше трех лодок, владелец пляжа должен соблюдать требования госинспекции по маломерным судам. Например, измерять высоту волны, вывешивать черный флаг во время шторма, подавать сигналы тревоги. Это кажется странным для озера, но закон есть закон, его нужно исполнять.

- Сейчас владельцы лодок, катеров, яхт все чаще стараются от них избавиться. Раньше обзаводиться такой техникой было в порядке вещей, теперь же считается роскошью. Обслуживать плавсредства тяжело и дорого, в том числе и для бизнеса. У молодежи пропадает интерес к таким развлечениям, хотя арендовать лодку стоит всего 200 рублей в час, - сетует предприниматель.

Выживать в этих условиях непросто. Особенно если ты и владелец бизнеса, и администратор, и грузчик, и вообще один за всех.

Недовольны чистотой

Начало лета на базе отдыха у Волчихинского водохранилища вблизи Ревды тоже не задалось. Отдыхающих меньше, чем в прошлом году, хотя тогда июнь был значительно холоднее. С чем связан спад, арендатор базы Евгений Костриков даже предположить не может.

- Выручки хватает только на зарплату сотрудников и оплату услуг. В развитие вкладываем свои деньги - все без толку, ничего нового поставить не успели. Пока получается, что создали зону отдыха для самих себя, - говорит он.

Год назад Евгений рассказал "РГ", что, впервые оказавшись на берегу, где сейчас база, увидел горы мусора. Видимо, такое положение дел устраивало тех, кто привык отдыхать в этом месте.

- Бывало, захаживали блогеры - любители найти нарушения, незаконные постройки. Местные жители жаловались: мол, всю жизнь отдыхали здесь бесплатно, а потом пришли предприниматели, вывезли мусор, обработали территорию от клещей, поставили детские площадки и почему-то требуют за это деньги. Нас не пугают жалобы, но лишние проверки отнимают массу времени, - объясняет предприниматель.

Впрочем, по его словам, недовольных посетителей не более пяти процентов. Все-таки цены не очень высокие: пользоваться целые сутки обработанной от клещей поляной со стриженой травой, туалетом, столиками, скамейками и Wi-Fi можно всего за 100 рублей. Популярные услуги - батуты и аренда катамарана или лодки - за дополнительную плату.

Отдых не светит

Холодное уральское лето до сих пор остается главным врагом владельцев коммерческих пляжей. По словам предпринимателя Андрея Маслова, в этом году хорошей погоды еще практически не было, поэтому на дворе июль, а купаться в Таватуе нельзя - вода не успела прогреться. В дождь даже в недавно построенных беседках отдых кажется сомнительным удовольствием.

Озеро Таватуй - памятник природы федерального значения, особо охраняемая зона, а значит, и внимание надзорных органов к нему пристальное. Строить на берегу ничего нельзя, а потому мечта отдыхающих о бане пока остается неисполненной. Однако у пляжа есть другие плюсы. По словам Андрея, людям очень нравится островок природы в поселке Калиново - огражденная от незваных гостей, коров и собак территория с соснами, зеленым газоном и берегом.

Добраться до базы отдыха теперь тоже значительно легче - власти выполнили обещание и отремонтировали дорогу до поселка Аять. Отсюда до Калиново всего шесть километров, из них лишь треть по грунтовке. В основном приезжают отдыхающие из Новоуральска, Первоуральска и Екатеринбурга. До столицы Среднего Урала около 50 километров, но люди едут сюда специально, ведь Таватуй - самый чистый водоем в окрестностях Екатеринбурга. Отдыхали в Калиново даже иностранцы: австралийцы и корейцы с удовольствием катались на катамаранах.

Впрочем, даже хорошая дорога не гарантирует постоянного наплыва клиентов.

- С финансами хуже стало, это чувствуется. Люди экономят даже на мелочах, - с сожалением отмечает Маслов.

Не ради денег

По данным МЧС по Свердловской области, в этом году пригодными для купания в регионе признаны пять мест: три в Первоуральском городском округе, одно в Сысертском и одно в Новоуральске.

Подготовку к сезону предприниматели начинают еще с весны. Для того чтобы пляж был одобрен всеми надзорными органами, требуется провести водолазное обследование дна, проверить воду и почву на загрязнения, определить опасные места и указать их на схеме. Затем предстоит оборудовать места отдыха спасательной вышкой, медпунктом, душевыми, кабинками для переодевания и так далее. Только после выполнения всех этих требований предприниматель вправе размещать на участке торговые точки и другие заведения. В итоге, как рассказала доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ Ольга Ергунова, арендная плата за участок в этом бизнесе - самая незначительная статья расходов. К примеру, Андрею Маслову 26 соток обходятся в 80 тысяч рублей в год.

- Пляжный бизнес непредсказуем: только погода определяет, станет сезон убыточным или прибыльным. В условиях уральского климата успех такого проекта во многом зависит от удачи, это настоящий экстрим. Удачным на Среднем Урале считается сезон, если за лето выдастся хотя бы 20 жарких дней, - отметила Ольга Ергунова.

Капризна не только погода, но и клиенты: те, кто раньше отдыхал за границей, а теперь по тем или иным причинам предпочел турецким пляжам берег Балтыма или Таватуя, избалованы хорошим сервисом, а потому и требования к качеству местного продукта у них соответствующие. Тем не менее, по словам Ергуновой, конкуренция на пляжном рынке Урала растет с 2015-2016 годов.

Для того чтобы не только удержаться на плаву, но и заработать, необходима почти стопроцентная загрузка пляжа в выходные. В будни достаточно 30-40 процентов. По описанным выше причинам предприниматели просто не могут держать низкие цены на услуги, что, понятно, не радует клиентов. Привлечь их можно только оригинальностью объекта, хорошим сервисом и разнообразными мероприятиями, то есть необходимо развивать модные направления в соответствии с мировыми трендами.

В целом ждать от местного пляжа большой выручки, по мнению Ольги Ергуновой, не стоит. Вложенные средства, конечно, окупятся, но все же это скорее имиджевые, нежели высокодоходные проекты.

Между тем

По сравнению с 2014 годом интерес к пляжному отдыху у россиян заметно уменьшился. Такой вывод сделали аналитики сервиса "Яндекс.Путешествия" на основании поисковых запросов. В то же время интерес к внутреннему туризму за пять лет вырос в три раза - больше половины запросов про путешествия пришлись на долю российских городов.

- Причина не только в том, что ездить за границу все еще дорого. Внутренний туризм становится разнообразнее: люди перестали ассоциировать летний отпуск в России только с пляжами. Растет востребованность активного отдыха на природе, термальных курортов, люди стали чаще просто ездить посмотреть другие города, причем необязательно столицы, - прокомментировал исследование руководитель сервиса Дмитрий Яковлев.