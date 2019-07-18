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18.07.2019 12:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Екатеринбурге приступили к выбору проектов к Универсиаде-2023

Текст: Светлана Добрынина
В Екатеринбурге активно ведутся работы по подготовке проектов и выбору места расположения объектов, которые необходимо построить к летней Универсиаде-2023.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- К декабрю нынешнего года мы должны проработать все варианты и будем презентовать исполкому FISU (Международной федерации университетского спорта) детальный план-график реализации проектов, - сообщил на пресс-конференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы региона, соревнования масштабных студенческих игр будут проходить не только в Екатеринбурге, но и в двух ближайших муниципалитетах: Верхней Пышме и Сысерти. Для соревнований по 18-ти видам спорта будет задействовано более 30-ти спортивных площадок плюс дополнительные тренировочные базы. Большинство объектов уже действуют, многие были построены к играм ЧМ по футболу. С нуля предстоит возвести девять спортивных объектов, наиболее масштабные из них Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики и многофункциональная ледовая арена.

- Понимание по спортивным объектам у нас уже есть. Ледовая арена появится в центре Екатеринбурга, на месте телевизионной башни. А под Дворец водных видов спорта нужна большая территория, около шести гектаров, и такие площади есть в Новокольцовском районе, - пояснил губернатор.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Уральцы поддержали проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Главная интрига - где разместится деревня Универсиады, которая впоследствии будет использоваться как студенческий кампус. Пока обсуждались два варианта: ВИЗ-Правобережный, где предполагалось возвести умный город к Экспо. Право проведения Всемирной выставки Екатеринбург уступил, но перспективная площадка осталась, и ее, безусловно, планируется развивать. Другой вариант - территория рядом с корпусами Экспо и конгресс-холлом. Предварительный проект деревни Универсиады на этой площадке уже демонстрировали в рамках прошедшего недавно Иннопрома.

Как отмечают эксперты, необходим комплексный подход при оценке территории под деревню Универсиады. В том числе придется учитывать вопросы собственности. На правом берегу Верх-Исетского пруда огромное количество земельных участков принадлежит разным собственникам.

- Придется решать имущественные вопросы, решение которых может затянуться. У нас нет лишнего времени, а задержка - это серьезный риск. В Новокольцовском районе уже решены все вопросы с землей, подведены все инженерные коммуникации, осталось обдумать транспортную доступность. Но в любом случае конечное слово будет за исполкомом FISU, - отметил Евгений Куйвашев.

Подготовительные работы к Универсиаде уже идут. Сейчас по будущим строительным объектам формируется техническое задание на проектирование. Также есть задумка провести во время всемирных студенческих игр большое культурное состязание - молодежный фестиваль стран-участниц. Подобного на Универсиаде еще не было. Это будет фишка уральской программы.

Справка "РГ"

Екатеринбург в начале июля нынешнего года выиграл право на проведение в 2023 году летней Универсиады. Во время всемирных студенческих игр в столице Урала ждут гостей из 130 стран. На состязаниях планируется разыграть не менее двухсот комплектов медалей по 18 видам спорта, в том числе по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, дзюдо и так далее. Год проведения Универсиады совпадает с 300-летним юбилеем Екатеринбурга. А торжественная церемония закрытия игр пройдет непосредственно в День города.

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