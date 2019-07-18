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18.07.2019 14:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадали дети

Текст: Мария Гафурова

В Екатеринбурге в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля пострадали трое детей и беременная женщина. Всего, по информации к этому часу, в больницу были доставлены шесть человек.

Фото: iStock
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Авария произошла сегодня днем на улице Шварца. Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по предварительным данным водитель автомобиля Toyota RAV4 - местная жительница 1963 года с 23-летним стажем вождения - по какой-то причине не заметила приближающийся автобус и въехала в него.

В результате столкновения и резкого торможения травмы получили шесть пассажиров автобуса. Среди них трое несовершеннолетних - два мальчика пяти и десяти лет и 16-летняя девушка. Их доставили в 9 городскую больницу. Еще троих взрослых, среди которых была и беременная женщина, госпитализировали в ГКБ № 24.

В результате аварии машины получили лишь незначительные механические повреждения. По словам Валерия Горелых, внешних признаков опьянения у водителей нет. Тем не менее, оба - и владелица кроссовера и водитель автобуса 1965 года рождения - были отправлены на экспертизу.

На месте происшествия организовано движение в объезд для предотвращения пробок. На данный момент сотрудники МВД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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