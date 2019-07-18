Этим летом дорожные строители работают на сотнях участков шоссейных и уличных магистралей Тюменской области. В общей сложности они должны отремонтировать либо реконструировать свыше полутысячи километров полотна. Как ожидается, осенью нормативному состоянию будет соответствовать 81 процент дорог тюменской агломерации и 62 процента региональных.

- В последние годы мы вкладывали серьезные средства в развитие транспортной инфраструктуры Тюмени. Региональные и муниципальные дороги, конечно же, не оставались без внимания, но теперь (с началом реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") основной акцент сделан на них, - говорит губернатор Александр Моор.

Возьмем для примера Тюменский район. В рамках нацпроекта здесь обновят 179 улиц совокупной протяженностью 94 километра. Помимо того, запланировано сдать в эксплуатацию 64 километра новых тротуаров. Работы развернуты во всех 22 муниципалитетах района.

На заседании правительства губернатор озвучил решение, обрадовавшее тысячи дачников: 28 миллионов рублей выделено на текущий ремонт подъездов к садоводческим товариществам. До 2024 года обновят 36 километров асфальта.

На днях состоится аукцион на право проведения ремонта шоссе в таежном Уватском районе. На эти цели в бюджете зарезервировано около 190 миллионов рублей. К середине июля выполнен солидный фронт работ в Голышмановском, Ишимском, Викуловском, Аромашевском, Армизонском, Омутинском, Юргинском, Ялуторовском районах. По информации главного управления строительства Тюменской области, в предыдущем году дорогами с твердым покрытием соединили 13 населенных пунктов, где проживает полторы тысячи человек. В 2019-м к ним прибавится еще восемь отдаленных поселений. Преимущественно источником финансирования служит региональная казна. Из федеральной поступят средства на строительство всепогодного тракта в деревню Томскую Омутинского района. Всего в график работ нынешнего года включено 385 объектов дорожной сети.

В Тюмени, где сконцентрирована половина населения региона, подрядчики обязались обновить свыше 70 километров, из них 14 - это строительство и реконструкция, 40 - смена верхнего покрытия путем фрезерования, восемь - капремонт с прокладкой ливневой канализации, еще девять километров пошло под обустройство велодорожек.

Продолжается строительство транспортных развязок. Недавно открыт прямой ход на пересечении кольцевой дороги с улицей Монтажников, "Мосто­строй-11" намерен сдать объект к концу лета - на год раньше оговоренного контрактом срока.

Согласно результатам общественного опроса о качестве реализации нацпроекта по дорогам в субъектах РФ, Тюменская область - в тройке лучших. По словам Александра Моора, по ряду ключевых параметров регион справляется с задачами, но довольствоваться этим мало. В частности, для обеспечения безопасности движения следует переходить к комплексному обустройству дорожной инфраструктуры.