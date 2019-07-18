Наши репортеры в Москве и Минске доехали до работы на велосипедах

В российской столице уже седьмой год существует система велопроката - сейчас она насчитывает 530 прокатных станций и более пяти тысяч велосипедов. Велопрокат пользуется, без преувеличения, бешеной популярностью: только за первые два месяца после открытия нынешнего сезона москвичи и туристы совершили на арендованных байках более двух миллионов поездок.

В среднем на одном велосипеде в Москве катаются около семи человек в сутки. Фото: Сергей Куксин

- Для сравнения, это почти половина всех поездок прошлого сезона: тогда с конца апреля до начала ноября велопрокатом воспользовались более четырех миллионов раз, - говорит глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов. - В среднем на одном велосипеде катаются около семи человек в сутки.

Востребованность велопроката Ликсутов объясняет прежде всего увеличением числа велосипедов и станций. Действительно, когда систему запускали в 2013 году, станций было всего 79 и отыскать их можно было только в центре города. Только в этом сезоне открылось 100 новых пунктов аренды, причем большинство из них - в спальных районах.

Коротко о правилах. Взять велосипед в российской столице можно только на автоматической стоянке. Байк на ней закреплен в специальном порте, открыть который можно после введения логина и пароля прямо на руле байка. После этого велосипед разблокируется и начинается отсчет времени.

Чтобы получить логин и пароль, нужно оплатить доступ. На сайте velobike.ru в бесплатном мобильном приложении или прямо на терминале станции проката вы выбираете абонемент на сутки, три дня, месяц или весь сезон. Стоят абонементы 150, 350, 600 и 1200 российских рублей соответственно. Абонемент дает право доступа к системе, все поездки продолжительностью до получаса бесплатные.

То, что москвичи и минчане все активнее пересаживаются на велосипеды, - свершившийся факт

За более длительные поездки деньги автоматически списываются с привязанной карты после завершения аренды. Заезд продолжительностью до 60 минут стоит 30 рублей, поездка в пределах двух часов обойдется в 100 рублей. Далее стоимость будет расти в геометрической прогрессии. Впрочем, ничто не мешает вам завершать и снова начинать аренду хоть каждые полчаса. И кататься бесплатно!

Искать парковочные станции удобнее всего в мобильном приложении - там отображаются не только их адреса, но и ваше местоположение на карте, а также наличие байков.

Помимо обычных велосипедов есть в прокате и электрические. В зоне доступа их почти 400 штук, работают они на энергии от аккумуляторов. Если батарея вдруг сядет, то доехать можно с помощью привычных педалей.

К слову

Работает велопрокат круглосуточно, на каждом велосипеде есть передние и задние фонари, три скорости, а на руле установлена корзина, в которую поместится рюкзак средних размеров.

А как в Минске?

Уникальность белорусского проката в том, что он бесстояночный. Фото: Евгения Гусева / "Комсомольская правда"

В Минске прокат велосипедов еще до недавнего времени не имел четко организованной системы. Арендовать двухколесный транспорт можно было в парках, около спортивных сооружений. Но с обязательным условием: вернуть велосипед требовалось в то же место, откуда стартовал велосипедист.

Это было не очень удобно. Ведь в таком случае двухколесный транспорт можно использовать только в экскурсионных целях, а не как средство передвижения. Сейчас ситуация должна измениться. С июля в Минске начал работать настоящий байк-шеринг - бесстояночный прокат велосипедов. Ноу-хау появилось благодаря инвестору, который решил вложить в проект два миллиона долларов. Компания надеется окупить затраты в течение 21 месяца.

В Минске уже появилась первая партия - около тысячи штук - ярко-желтых велосипедов китайского производства. Кстати, точно на таких же байках ездят норвежцы и мексиканцы. Уникальность белорусского проката в том, что он бесстояночный. Оставить велосипед можно в любом месте. Но с одним условием: необходимо, чтобы он никому не мешал. В компании говорят, что пошли на это намеренно. За пример брали Китай, где такая система появилась давно и успела прижиться. В отличие от Европы, в которой много лет практически неизменно используется стояночный вариант.

Найти в городе велосипед будет несложно, уверены организаторы байк-шеринга. Во-первых, ярко-желтые велосипеды видно издалека. А во-вторых, можно воспользоваться картой, размещенной в приложении. На ней видно, какое количество велосипедов находится в пешей доступности от пользователя. Выбрав нужный велосипед, любой желающий может разблокировать его, наведя камеру смартфона на специальный QR-код, расположенный на двухколесной машине. С карточки моментально спишется нужная сумма - и можно крутить педали. По окончании поездки велосипед необходимо поставить на специальную подножку и заблокировать. Только после этого считается, что поездка окончена.

Стоимость проката более чем доступная. За час поездки на желтом велосипеде компания взимает 2 рубля. Однако не обязательно арендовать велосипед сразу на час. При желании можно оплатить полчаса или, к примеру, 15 минут.

Приживется ли в Минске подобная система - покажет время. Но то, что минчане все активнее пересаживаются на велосипеды, - факт.