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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Риски, связанные с ускорением роста активов банков Китая, могут быть смягчены

На фоне избыточной денежной ликвидности и достаточного добавления капиталов риски, связанные с ускорением роста активов банковской отрасли Китая, могут быть смягчены. Об этом говорится в докладе, опубликованном 17 июля рейтинговым агентством Moody's Investors Service, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Moody's констатирует, что с увеличением кредитов малым и микропредприятиям темпы роста активов банковской отрасли Китая по итогам первого квартала 2019 года ускорились до 8,7 процента; темп роста кредитов по итогам первого квартала 2019 года составил 13,8 процента.

"Мы ожидаем, что общая цель регулирующих органов по поддержанию финансовой стабильности останется неизменной. Однако, учитывая сложность макроэкономической среды Китая, регулирующие органы будут принимать более стабильные и упорядоченные меры", - сказал вице-президент и старший директор по кредитным рейтингам Moody's Чжу Шунин.

Касаясь того, что Народный банк Китая с мая текущего года начал снижать норматив обязательных резервов в отношении примерно 1000 сельских коммерческих банков, Moody's считает, что ликвидность банковской отрасли Китая достаточна для удовлетворения спроса на рефинансирование активов.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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