Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.

Российский дуэт Ромашина - Колесниченко выступали с программой "Пауки". И снова мастерству и артистизму россиянок не было равных. Судьи оценили выступление спортсменок в 97,5000 балла.

Для пятикратной олимпийской чемпионки Ромашиной эта золотая медаль чемпионата мира стала 21-й. Ее партнерша победила на мировом первенстве в 16-й раз.

Второе место заняли китаянки Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь - 95,7667, бронзовые награды достались Марте Фединой и Анастасии Савчук (94,1000) из Украины.

После этой победы в копилке сборной России шесть золотых и три серебряные медали. У лидеров - команды Китая - десять золотых, четыре серебряные и одна бронзовая награды.