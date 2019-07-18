Роскачество определило лучший детский стиральный порошок

Роскачество исследовало детский стиральный порошок 22 популярных брендов по 44 показателям. Выяснилось, что многие детские стиральные порошки лучше универсальных - они меньше разрушают ткань и краски, образуют меньше пены и лучше отстирывают.

Забегая вперед, отметим, Знак качества сможет получить товар только одной торговой марки.

По токсикологическим показателям к детскому стиральному порошку предъявляются более жесткие требования, чем к универсальному.

Исследование показало, что обязательным требованиям безопасности соответствовали все стиральные порошки.

К тому же, они не раздражают слизистую оболочку глаз, не разъедают кожу рук, если его использовать при указанном на упаковке режиме, не вызывают интоксикацию, не вызывают аллергию и не нарушают обмен веществ.

По стандарту для детских стиральных порошков, разработанному Роскачеством, они не должны на нагревательных элементах стиральной машины оставлять соли жесткости, а на постиранной ткани - органические отложения. Они должны полностью вымываться из ткани, не делать ее более грубой и эффективно отстирывать самые распространенные загрязнения. Вещи, постиранные высококачественным порошком несколько раз, не должны измениться в размерах, посереть, пожелтеть, потерять прочность или цвет. Да и катышки не должны на них образовываться.

Ткань огрубеет после стирки, если у порошка высокая зольность. Стандарт Роскачества - два процента. И детский порошок 18 брендов соответствовал этому показателю. У двух порошков зольность была заметно выше установленного показателя.

После 25 стирок при температуре 40°C сереют вещи только у одного порошка. А после 15 стирок при 40°C порошками восьми брендов вещи всех цветов сохранили яркие краски. А вот после остальных порошков - поблекли.

Что касается качества стирки, то отлично справились с жирными загрязнениями порошки 14 брендов из 22, с белковыми - 17. Порошки пяти торговых марок замечательно справились с задачей по отстирыванию пятен моторного масла, пота, крови, крахмала, молока, глины, чая.

Все подробности об исследовании и названия лучших детских стиральных порошков можно прочитать на сайте Роскачества.